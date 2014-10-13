وزير الرياضة يفتتح مركزي شباب أبنوب وبني مر ويتفقد منزل «عبدالناصر»

قام المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الاثنين، بجولة تفقدية على مراكز الشباب التابعة لمركز أبنوب، بمحافظة أسيوط، كما افتتح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني مر بمركز الفتح، وزار منزل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة أسيوط، برفقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والتي يقوم من خلالها بتفقد بعض المشروعات بالمحافظة، ورافقه عادل طلعت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد محمود، مدير المديرية بأسيوط، ومحمد الغطريفي مدير عام المنشآت الرياضية بالمديرية وعدد من مسؤولي الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتفقد الوزير أعمال الصيانة بملعب النجيل الصناعي بمركز شباب الحمام، آخر التطورات بالمبني، حيث يتوقع الانتهاء منها خلال شهر ونصف، ويبلغ تكلفته حوالي نصف مليون جنيه، كما أمر بترميم وصيانة سور المركز.

كما قام «عبدالعزيز» بافتتاح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب بني مر، بمركز الفتح، والذي تبلغ تكلفته حوالي 400 ألف جنيه، وتفقد الإنشاءات بالمركز، وأعمال الصيانة والإضاءة به، وأمر بعمل الصيانة الدورية للملعب وإنشاء مقاعد حول الملعب، واستمع إلى الشكاوى والطلبات الخاصة بأبناء المركز واحتياجاتهم الرياضية لتوفيرها لهم، كما قام بتفقد المركز الثقافي ببني مر، وأمر بتجهيز صالة الألعاب بأجهزة اللياقة البدنية، والانتهاء منها قبل 31 أكتوبر الجاري، واختتم زيارته لبني مر بزيارة منزل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.