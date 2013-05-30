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تشكيل لجنة لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين ببورسعيد

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تشكيل لجنة لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين ببورسعيد تشكيل لجنة لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين ببورسعيد

أكد اللواء أحمد عبد الله محمد محافظ بورسعيد لليوم السابع، أنه طلب من رؤساء الأحياء تشكيل لجنة لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية التى تشوه الوجه الحضارى والجمالى للأحياء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إنه أصدر قرارا فوريا بإزالة 911 بحى الشرق و965 بالعرب و126 ببور فؤاد و93 بحى المناخ 27 بالجنوب و17إعلانا لإحدى شركات المتخصصة.

مؤكدا أنه لن يسمح بأى إعلان مخالف على أن تكون الإعلانات الموجودة بالشوارع إنارتها بالطاقة الضوئية ترشيدا للاستهلاك.

ومن جهة أخرى طالب المحافظ رؤساء الأحياء مراجعة كافة بنود شركة m2 لمعرفة مالها وما عليها، تمهيدا لفسخ العقد المبرم بينها، أسوة بما تم مع شركة سرفيس للخدمات البيئية.

وأمهل المحافظ رؤساء الأحياء أسبوعا فقط لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لوضع إعلانات أخرى بمساحات تضيف جمالا ووجها حضاريا لبورسعيد.

وفى نفس السياق أصدر المحافظ تعليمات لإدارة المشروعات لسرعة إعداد كراسة شروط لطرح مناقصة عامة للإعلانات وإعطاء حق الامتياز للبنوك والشركات الجادين لتكون بورسعيد مدينة حضارية.

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