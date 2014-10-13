بعد 17 عاماً خبيرة تجميل الأميرة ديانا تكشف أسرارها

تعتبر الأميرة ديانا واحدة من أهمّ وأشهر الرموز الجمالية في عصرنا. وبمناسبة الذكرى السابعة عشرة على وفاتها، أفصحت خبيرة التجميل Mary Greenwell، في مقابلة نادرة، عن أساسيّات جمال الأميرة ديانا. موقع "سيدتي نت" ينقل لك الأسرار الجماليّة للأميرة ديانا، من حيث العناية بالبشرة وطرق تطبيق المكياج.

تقول Mary Greenwell إنها تعرّفت إلى الأميرة، والتقتها، عندما وصلت هذه الأخيرة إلى بلدها، وكانت متزوجة حديثاً من الأمير تشارلز. وعندها بدأت العمل معها عام 1991.

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الابتعاد عن الكحل الأزرق:

كانت الأميرة ديانا تكثر من استخدام الكحل الأزرق الداكن . وفي أول لقاء لهما، نصحت Mary الأميرة بالتوقّف عن استخدام الكحل بهذا اللون، إذ إنّ اللون الأزرق لا يناسب العيون الزرقاء. وعندها بدأت الملكة بتجربة ألوان جديدة أثر ذلك مكياجها ككلّ.

نصيحة: ألوان الكحل الأزرق لا تُناسب العيون الزرقاء.

قوة تأثير الشعر والمكياج في الإطلالة:

الأناقة لا تكتمل في الملابس والاكسسوارات، فالاطلالة يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة من حيث التسريحة والمكياج. وتؤكد ماري أنّ الأميرة ديانا كانت دائماً منفتحة ومستعدّة لتغيير أسلوبها. ومع مرور الوقت، أدركت قوّة الشعر والمكياج، وهذا شيء لا ينبغي الاستهانة به.

بشرة شابة خالية من التجاعيد:

تحدّثت Mary أيضاً عن البشرة المميّزة التي تتمتع بها الأميرة ديانا، والتي لا تشوبها شائبة.

وتشير إلى أنّ ديانا كانت حسّاسة جداً، عندما يتعلّق الأمر ببشرتها. وكانت تحرص دائماً على إزالة مكياج نهاية اليوم والتأكد من نظافة وجهها، قبل استخدام مستحضرات التجمي، إضافة إلى شرب الماء باستمرار والابتعاد عن كلّ المأكولات والعوامل الطبيعية التي قد تؤدّي إلى ترهّل البشرة.

تطبيق المكياج على الطريقة الملكية:

قبل وضع المكياج، كانت الأميرة تستخدم المرطّب المناسب للون البشرة، ثمّ تضع الكونسلير، من أجل تحقيق إشراق منطقة العينين. وعند وضع الماسكرا، كانت تحرص على التأكد من أنّها غطّت كلّ جذور الرموش. وقبل الانتهاء، كانت تقوم بوضع أحمر الشفاه المناسب لمزاجها اليومي.ّ

هذه هي أهمّ الأسرار الجمالية، التي كانت تعتمدها الملكة ديانا، فحاولي تطبيقها، وأخبرينا بالنتيجة!

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