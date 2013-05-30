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اليوم.. فصل الكهرباء عن مدينة طنطا بالغربية لإجراء أعمال الصيانة

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اليوم.. فصل الكهرباء عن مدينة طنطا بالغربية لإجراء أعمال الصيانة اليوم.. فصل الكهرباء عن مدينة طنطا بالغربية لإجراء أعمال الصيانة

تفصل إدارة الكهرباء بالغربية التيار الكهربائى اليوم الخميس، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، من مغذى الحفناوى من لوحة توزيع نايف عماد بمدينة طنطا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ووجهت العلاقات العامة بالشركة عناية المواطنين إلى أن مناطق قطع الكهرباء ستشمل مناطق شارع الشهيد أبو زهرة- شارع أحمد سعيد- شارع راضى- شارع أحمد العمرى- شارع نايف- مسجد الفتح- وجميع الشوارع المحيطة والمتفرعة منها، كما وجهت العلاقات العامة بالشركة عناية المواطنين قاطنى تلك المناطق لتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

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