ضبط عصابة أسيويين يسطون ويعتدون علي مواطنة ستينية في عجمان

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان من ضبط 3 اشخاص من الجنسية الاسيوية قاموا بالاعتداء علي مواطنة تبلغ من العمر خمس وستين عاما حيث تم ضربها وربطها من ارجلها وايديها واخذ جميع مقتنياتها من اساور ذهبية ومبالغ مالية وتقدر جميع المبالغ والمقتنيات التي سرقت تحت تهديد السلاح الابيض حوالي95 الف درهما. وتم ضبط افراد العصابة خلال اربع وعشرين ساعة ووجدت بحوزتهم المقتنيات الذهبية والاموال وذلك بعد صرف مبلغ 30 الف درهما وارسالها الي بلدهم.

اصل الحكاية

وكشف المقدم عبدالله سيف المطروشي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة عجمان عن تفاصيل القضية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر امس بمقر القيادة العامة بمنطقة مشيرف للإعلان عن ملابسات القضية ، وافاد المطروشي بان ورد بلاغ في ليلة الاول من اكتوبرالحالي يفيد قيام 3 اشخاص بالتعدي ودخول بيت مواطنين وقاموا بعملية سطو مستخدمين السلاح الابيض وتم الاعتداء خلال العملية علي مواطنة تبلغ من العمر خمس وستين عاما ، وعلي الفور تم تشكيل فريق عمل لعمل مسح حول المنطقة التي تم فيها الاعتداء.

وافاد المقدم المطروشي بان عملية البحث والتحري تمت بعد نقل المجني عليها بالإسعاف الي مستشفى الشيخ خليفة وكانت تعاني من نفسيا من جراء الحادثة التي تقع لأول مرة في امارة عجمان ، لافتا الي ان عملية البحث والتحري اسفرت الي ان عملية دخول المنزل لم تتم بقوة او عنف كما ان افراد العصابة تخيروا الوقت المناسب الذي يعمل فيه ابن المجني عليها حيث كان عند الساعة الحادية عشر ليلا علي راس عمله كما لم توجد اثار كسر للأبواب والنوافذ وعليه تم تحديد الخيط الاول الذي يسير حوله رجال التحريات وهو وجود شخص من داخل المنزل مهد لهم عملية الدخول ومن ثم ارشدهم الي مكان المقتنيات الذهبية والاموال.

مداهمة وضبط

وذكر مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بان احدي الخادمات اعترفت بان لها علاقة مع احد افراد العصابة وهو عامل في احد المصانع في امارة الشارقة وانها تمت الاتفاق معه بعملية السرقة واعطاؤها نصيب من المبالغ المسروقة وهو بدوره اتفق مع بقية افراد العصابة المكونة من اربع اشخاص حيث تم توزيع الادوار بينهم من رقابة البيت الذي تقيم به المواطنة ساعة تنفيذ العملية وتقوم الخامة بفتح الابواب وعليه تم ضبط 3 اشخاص من افراد العصابة ويجري الان البحث والتحري علي الشخص الرابع والذي يعمل سائقا.

واكد المقدم المطروشي بانه تم مداهمة سكن افراد العصابة وجدت بحوزتهم المقتنيات الذهبية والاموال بعد ارسال مبلغ 30 الف درهما الي بلادهم واعترف افراد العصابة بوقائع الجريمة. مشيرين بان اثنين قاما بعملية المراقبة الخارجية والاخرين قاما بعملية السطو وربط المواطنة والاعتداء عليها داخل غرفتها ونهب الاموال ثم لاذوا بالفرار.

هلع وخوف

وابدي المقدم المطروشي اسفه للثقة الزائدة التي تمنح لخدم المنازل مشيرا الي المواطنة المعتدي عليها علي الرغم من انها اصيبت بعملية هلع وخوف من جراء الجريمة الا انها تضايقت عندما اخذ رجال التحريات الخدامات للاستجواب ومعرفة ملابسات الجريمة موكدا ان تعامل مع الخادمات في المنازل بثقة زائدة مؤشر خطير علي اهل المنزل لانهم يملكون معلومات دقيقة عن كافة التفاصيل الحياة اليومية يجب عدم اطلاعهم علي الاموال والمقتنيات الذهبية غالية الثمن وذلك من باب الحرص وحماية افراد البيت من السرقة والاعتداء.