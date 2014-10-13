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نيابة أسيوط فى محاكمة “أحداث الغنايم “: المتهمون ارتكبوا جرائمهم باسم الدين‎

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نيابة أسيوط فى محاكمة “أحداث الغنايم “: المتهمون ارتكبوا جرائمهم باسم الدين‎ نيابة أسيوط فى محاكمة “أحداث الغنايم “: المتهمون ارتكبوا جرائمهم باسم الدين‎

صورة أرشيفية

قال مصطفى فنجري ممثل نيابة جنوب أسيوط الكلية، انه جاء اليوم للعرض على هيئة المحكمة قضية مجرمين عميت بصيرتهم وسكنهم الشيطان وأعماهم بضلاله وانتزع من قلوبهم الرحمة فقلبوا الموازين وزيفوا الحقائق وضللوا بها الموالين لهم وحرضوهم على ارتكاب ابشع الجرائم باسم الدين .

وأضاف، أنهم تخيره الظروف الملائمة لارتكاب جرائمهم واتخذوا تدابريهم نحو التوجه إلى الممتلكات العامة والخاصة وترهيب وترويع العاملين بها ليتمكنوا من اقتحامها وتخريبها وسرقة ما بها من محتويات واستعرض القوة والعنف.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ ، حيث تنظر محاكمة 101 مسجون احتياطي في القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات الغنايم والمتهم فيها 172 شخص بالانضمام الى جماعة الاخوان واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته واشعال النيران فيه واقتحام محكمةالغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري والادارة الزراعية ومدرستي الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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