«دماء على أسفلت الصعيد» مصرع وإصابة 60 شخصا بالمنيا وصحراوى أسوان .. السيسى يوجه بسرعة علاج المصابين والصحة تدفع ب25 سيارة لنقل الضحايا

بات نزيف الأسفلت مشهد متكرراً فى مصر وأصبحت حوادث الطرق معتاد حدوثها يومياً، حاصدة أرواح ضحايا ومصابين، فمصر الأعلى عالمياً فى وفيات حوادث الطرق، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

مصرع وإصابة 45 شخص فى حادث تصادم 3 عربات بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان

لقى 30 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 أخرين، صباح اليوم الإثنين، فى حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان بين ثلاثة سيارات مكروباص.

وقالت المصادر الأمنية إن التصادم وقع بين الثلاث “ميكروباص” في نفس الوقت على بعد 10 كم من مدينة إدفو (قرابة 930 كم جنوب القاهرة)، مرجحةً أن تكون السرعة الزائدة قد تسببت بالحادث.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى حادث أسوان الدامى، ووجه الحكومة بسرعة علاج المصابين فى الحادث وإجراء تحقيق عاجل فى أسباب وقوعه، كما وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وقوع حوادث الطرق حماية لأرواح المواطنين.

>

وقرر الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى فى الحادث، وقرر إقامة سرادق عزاء كبير فى قرية شكشوك على نفقة المحافظة لتقديم واجب العزاء فى الضحايا ، كما أمر بعلاج كافة المصابين على نفقة المحافظة فى أى مستشفى يتواجدون فيها .

مصرع وإصابة 10 في حادث مروي بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 أخرين، وتم نقلهم لمستشفي المنيا العام.

تبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة الأولي بالطريق في اتجاه اسيوط ولدي قيام قائدها بالدوران للدخول الي طريق الجيش اصطدمت به السيارة الثانيه القادمة في الاتجاه المقابل .

مصر الأعلى عالميًا فى معدلات حواث الطرق.. وطرقها تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان:

واحتلت مصر النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل مائة ألف نسمة طبقا لدراسة استقصائية أعدتها منظمة الصحة العالمية تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014 وشملت 178 بلدا، وهى أول دراسة دولية من نوعها عن وفيات الطرق تجريها المنظمة.

وقال المنظمة - فى الدراسة التى أعدتها – إن معدلات وفيات حوادث الطرق مرشحة للارتفاع بشكل كبير، بسبب الزيادة المطردة في أعداد المركبات المستخدمة، مشيرة إلى أن شوارع مصر وطرقها تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع عدد من الطرق، وتهور السائقين، وعدم احترامهم قوانين المرور، خصوصاً السير بسرعة كبيرة أو حتى عكس الاتجاه، بالإضافة لتهالك الكثير من السيارات. وتقع يومياً حوادث سير كهذه لكن الحصيلة تكون أقل عادةً.

ووقع أكثر من 15 ألف حادث سير في مصر عام 2013، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في يونيو الماضى.