جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد على تاجر مخدرات

قضت محكمة جنابات سوهاج، اليوم الإثنين، غيابيا برئاسة المستشار احمد عزت بالمؤبد فى القضية رقم 6892 لسنة 2014 دائرة مركز المنشاة والمتهم فيها حسن . م . ف بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتعود الواقعة إلى شهر إبريل الماضى عندما تمكنت قوات مباحث مركز شرطة المنشاة بعد وصول عدد من الشكاوى ضد المذكور بقيامة بترويج المواد المخدرة بدائرة المركز وبعد عمل التحريات والتاكد من صحتها تم اعداد كمين للمتهم وتم ضبطة وبحوزتة كمية من المواد المخدرة معدة للبيع للمدمنين وراغبى الشراء تم تحرير محضر بالواقعة وتوالت التحقيقات.