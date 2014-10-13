العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمارلـ ONA: الودائع البريدية لا تنافس البنكية بل تكملها

حوار: أحمد محمود

قال اسامة مراد الخبير المصرفي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار إحدى اذرع الهيئة القومية للبريد الاستثمار أنه متفائل بالمستقبل مع تحقق الاستقرار السياسي واقلاتصادي وعرج الخبير المصرفي على أزمات السوق والقطاع المصرفي قائلاً ” أن أزمة سعر صرف الدولار ليست حقيقية والن الارتفاعات الراهنة وقتية وستنتهي قريباً ” لكنه حذر من أزمة تفاقم الدين المحلي وإستمرار مزاحمته قائلاً ” لايخيفني الدين الخارجي بقدر المحلي مشيراً أنهع لابد من رؤية على الاجلين القصير والطويل لمواجهته ونفى مراد أن تكون الودائع البريدية منافس للمصرفية مشيراً أنهما متممان لبعضهما البعض خاصة في العميل المستهدف مشيراً أن البريد يصل مثلاً إلى المواطن البسيط في القرى والنجوع التي قد لايتواجد فيها فروع لبنوك إلى نص الحوار:

>*كيف تقيم نسب التوظيف بين الودائع والقروض الآن ؟

اؤكد في البداية على أن نسبة التوظيف بين الودائع والقروض قليلة جدا، فالمؤسسات المصرفية تقوم بتوظيف أموالها في السندات الحكومية لأنها أضمن، فنسب التوظيف بينهما تقارب الـ 50%، والبنوك تلجأ للتحفظ، كما أن الفجوة بين القروض والودائع لا تمثل قلقا على النظام المصرفي لأن هناك اموال مستقرة لدى المصارف، والمصارف جهات ربحية فسنجد أنها تسعى لزيادة مستويات الاقتراض.

*كيف ترى الطريق الانسب لازمة سعر صرف الدولار؟

> أنا أرى أنه لا يوجد أزمة في الدولار أو العملات الصعبة، والارتفاعات الحالية في الدولار هي إرتفاعات وقتية، بالإضافة لكون هناك زيادة لنسبة الطلب عن العرض، كما أن الموارد الخاصة بالعملة الصعبة جزء كبير منها متعلق بالسياحة، والتي أهتزت قليلا نتيجة الظروف السياسية الحالية والحوادث الإرهابية التي تحدث من حين لأخر، مما يعني أن الأمر هو مجرد مسألة وقتية، وهناك بعض الدول العربية التي حدث بها الربيع العربي تدهور الاقتصاد بشكل كبير بها، الأمر الذي أثر بالتأكيد على السياحة والعملة الصعبة، فلا يجب أن نتخوف من هذا الأمر لأن هذه فترة وستمر وستعود الأمور لنصابها الصحيح مرة أخرى.

>*كيف تقيم إستمرار أزمة الدين المحلي ومزاجمته للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان؟

> الدين المحلي يمثل ظاهرة خطيرة جدا بالنسبة للدولة، ويجب معالجتها، ويجب أن أحذر من أن عنصر الخطر في السوق المصري يقترب من الحدود الخطيرة، وفي المقابل نرى الحكومة المصرية تستند على الموازنة، بالإضافة لكون ربع الموازنة يخدم علي الدين وربع أخر للدعم وربع ثالث للأجور والمرتبات، فهنا لا يوجد أي إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وأنا لست متخوف من الدين الخارجي بقدر خوفي من الدين الداخلي، فكيف يتم تسديده من الودائع في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد ؟!

>*ماهو الحل إذاً ؟

> لا يوجد حل إلا من خلال بندين مهمين، هما الاستثمارات وبيع بعض الأصول، ويجب أن أشير إلى أن رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب بعث رسالة للشركات والمستثمرين تشدد على أنه لا يوجد خصخصة مرة أخرى للشركات، وقام بإغلاق هذا البند هو الأخر، والبند الثاني يدور حول إعطاء الدعم لمستحقيه من خلال العمل بمنظومة قوية وحقيقية، أي أننا نقوم بتقليل مبلغ الدعم ونستثمر من خلال إضافة استثمارات جديدة للدولة الجديدة، وتشجيع الاستثمار وتسهيل الأمور على رجال الأعمال، بالإضافة لكون الوضع السياسي ذاته مؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي.

>* هل الودائع البريدية منافسة لودائع البنوك؟

الودائع البريدية والودائع المصرفية لا يوجد بينهما منافسة أبدا، فالودائع البريدية غير مغرية بالنسبة للمواطن أو المودع الكبير ، على عكس الودائع المصرفية التي تقوم بعدد من العروض لفوائدها لتجذب المواطن البسيط، ولكن الأمر المؤكد أن التنافس بينهما غير موجود و هناك أمر أحب أن أشير إليه و يجب التحدث عنه وهو أن في القري والنجوع يوجد إقبال على الودائع البريدية نتيجة لعدم وجود بنوك هناك.

*ما تقيمك لنشاط التخصيم في مصر؟

التخصيم يتم بشكلا جيد وهو جيد في مجمله، كما أنه نشيط للغاية في جميع أنحاء العالم، ولكنه غير نشط جيدا في مصر، ويعمل “دفعة”، ونسميه تمويل تجاري بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تحتاج إلى تمويل كبير، كما أنه يؤدي لتمكين البائع والمشتري بالتعامل عن طريق الحساب المفتوح في مجال عمليات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية من البنوك، بالإضافة لكونه يساعد في سرعة دوران رأس المال العامل من خلال التدفق المالي المنتظم لرأس المال وتحسن الرافعة المالية بما يؤدي إلى توافر هيكل تمويلي أفضل للشركة وأيضا يوفر القيمة الحالية للأوراق التجارية نقدا بما يمكن من تمويل الدورات الإنتاجية بشكل مستمر، وتوفير نسبة سيولة تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع، بالإضافة لأنه يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالنشاط الأساسي الذي تزاوله الشركة.

وكيف تقيم أزمة التضخم ؟

> ارتفاع فاتورة الاستيراد واستنفاذ وسائل النقد الأجنبي خاصة الدولار كأحد الأسباب الرئيسة للتضخم، كما أنه سيسبب سيتسبب في اتساع فجوة الميزان التجاري وانخفاض الموارد وارتفاع معدلات البطالة؛ لنقص الإنتاج، وأتوقع أن تزداد حدة التضخم لأكثر من 10.5% خلال العام المالي الحالي كحد أدني، وأرجع الأمر إلى أن ارتفاع الأسعار يعد سببًا طبيعيًّا للتضخم، فالأزمة قائمة ولم تحل بعد ويجب علينا أن نخرج من بوتقة الزراعة والصناعة ولا أقول بالإستغناء عنهم ولكن أقول بأنه يجب أن يكون التركيز علي العلوم والتكنولوجيا وهي ما تسمي صناعات المعرفة.

ماهي رؤيتك للقطاع المصرفي؟

> أعتقد أنه علي مستوي العام المالي 2014/2015 سيشهد الإقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص إنطلاقة هائلة بسبب حجم الإستثمارات المتوقعة بعد إتمام الاستقرار السياسي بإنفاذ الإستحقاقات السياسية من إنتخابات برلمانية مما سيعطي طمأنينة أكثر للمستثمرين أن المناخ في مصر أصبح مستقرا ومستعدا لضخ إستثماراتهم والتي توقفوا عنها منذ ثلاث سنوات وهم في إنتظار التوقيت المناسب فقط لضخ إستثماراتهم التي توقفت بفعل عدم الإستقرار السياسي وغموض الرؤية الإقتصادية في السوق المصري،ولكن كل تلك الأسباب في سبيلها إلي الزوال فمصر تتجة إلي الإستقرار والمناخ العام المصري متشوق للإستثمارات الجديدة التي ستتشجع بفعل الإستقرار المنشود فالمستثمرين يشعرون بتخمة إقتصادية بسبب توقف الإستثمارات منذ ثلاث سنوات تقريبا مما يجعل التوقعات تتجة إلي حصول طفرة في قطاع الإستثمار إضافة إلي نشاط سوق المال المصري بعد حالة من الركود.