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مقتل وإصابة 45 داعشيا شمال بابل بالعراق

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مقتل وإصابة 45 داعشيا شمال بابل بالعراق مقتل وإصابة 45 داعشيا شمال بابل بالعراق

ارشيفية

قتلت القوات العراقية 35 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي وأصابت 10 أخرين بجروح بليغة إثر ضربات المدفعية التي وجهتها قوات الجيش والحشد الشعبي إثر اشتباكات عنيفة على حدود عامرية الفلوجة وناحية جرف الصخر، 45 كم شمال غربي الحلة، بين قوات الجيش وعناصر تنظيم داعش.

وأوضح مصدر عسكري في الفرقة الثامنة لواء 31، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” أن “اشتباكات عنيفة حدثت بالقرب من منطقة الفاضلية وعامرية الفلوجة الواقعة شمال الحلة بين قوات الجيش وعناصر داعش”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي عززوا من تواجدهم في المناطق لتفادي تسلل الجماعات المسلحة الهاربة من قوة عمليات الأنبار تجاه ناحية جرف الصخر شمال غربي الحلة وعبورها نهر الفرات الفاصل بين الناحية وعامرية الفلوجة”.

 

أ ش أ

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