بالصور : غلق مزلقان أرض اللواء أمام حركه السيارات لبدء استخدام الكوبري الجديد

أعلن على عبد الرحمن محافظ الجيزة عن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى أرض اللواء وغلق مزلقان أرض اللواء ابتداءًا من اليوم غلقاً إلزامياً امام حركة السيارات بدلا من العبور فوق شريط السكة الحديد لبدء استخدام الكوبرى لنقل الحركة من أرض اللواء إلى شارع السودان لخدمة أكثر من 2 مليون مواطن من ساكنى أرض اللواء والمترددين على المنطقة .

> وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإنشائية للكوبرى تزيد عن 80 مليون جنيه ويعد واحد من ثلاثة كبارى تنفذها القوات المسلحة على مزلقانات السكة الحديد بأرض اللوء والبدرشين والبراجيل بتكاليف تصل الى 300 مليون جنيه .

وقال عبد الرحمن خلال التشغيل التجريبى إن الكوبرى ضمن 3 مراحل تنفذها المحافظة حيث يجرى حالياً إنشاء كوبرى آخر للمشاه مزود بمصعد كهربائى لذوى الإحتياجات الخاصة وسلالم كهربائية وعادية للمواطنين ،وتنتهي هذه الأعمال نهاية الشهر الحالي بهدف تأمين حياة المواطنين أثناء عبور مزلقان أرض اللواء للحد من الحوادث المرورية على خطوط السكة الحديد وتحقيق سيولة مرورية بشارع السودان بالإضافة إلى كوبرى آخر أوشك الإنتهاء منه ينقل الحركة من الفرع الجديد لكوبرى ناهيا بأول شارع جامعة الدول العربية إلى أرض اللواء .

المراسل : محمد سيد