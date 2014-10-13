محلب يتفقد ويفتتح منشآت رياضية ومحطات مياه الصرف الصحى بمحافظة أسيوط‎

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، مركز التنمية الرياضية بمدينة أسيوط الجديدة والتى يبلغ تكلفته الاجمالية 14 مليون جنيه ويشتمل على العديد من الصالات المغطاة والملاعب المكشوفة وصالات الجيم والتى تخدم شباب المحافظة .

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط والتى يقوم خلالها بافتتاح وتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة يرافقه خلالها وفد يضم كلا من وزراء الإسكان والصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية المحلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة صرف صحى ” أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ” بقرية عرب مطير والتى يجرى تنفيذها بتكلفة تتجاوز 350 مليون جنيه وتخدم 3 مراكز بقراها.