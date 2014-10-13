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ضبط 210 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسويس

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ضبط 210 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسويس ضبط 210 هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسويس

اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح حملة موسعة، أمس، استهدفت ضبط العناصر الخارجين عن القانون وحاملى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدره والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم ضبط 210 متهم هارب.

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير امن السويس، إخطار من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية ، بنجاح حملة بمشاركة ضباط الادارة تمكن خلالها من ضبط 5 مسجل خطر بحوزتهم اسلحة بيضاء بالإضافة إلى 11 سلاح ناري وضبط 5 يروجون مواد مخدرات بكميات وانواع مختلفة .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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