أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر أسماء ضحايا ومصابى الفيوم فى حادث الطريق الصحراوى بأسوان

Google+ Print
ننشر أسماء ضحايا ومصابى الفيوم فى حادث الطريق الصحراوى بأسوان ننشر أسماء ضحايا ومصابى الفيوم فى حادث الطريق الصحراوى بأسوان

حادث اسوان

حصلت  وكالة أنباء أونا على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث أسوان من أبناء محافظة الفيوم .

بلغ عدد المتوفين فى الحادث من محافظة الفيوم 16 وهم أشرف فرحان محمود ، ومحمود محمد عبد الفضيل ، ومحمود طلعت سليمان ، وأحمد محمد عبد الفضيل ، وعادل علاء لطفى ، وجثتين مجهولي الهوية ” ابن وزوجة مختار فرج ، ورجب غريب دسوقى ، ومهني عبد السلام محمد ، ومحمد عبد الفضيل محمد ، وشافعي علي محمد ، وعمر شريف عيد ، وأحمد شريف عيد ، وخليل عبد السلام محمد ، وبليدي حسين إبراهيم ، وطلعت سليمان عبد الرحمن .

والمصابون 15 من أبناء الفيوم هم يوسف محمد أحمد ، وطارق كمال عيسى ، ومحمد شعبان مهدى ، وعبد الهادي مهدي عبد الظاهر ، ومحمد رمضان عبد التواب ، وعلي كمال عيسى ، وإلهام شعبان إبراهيم ، وسيد لطفي سيد ، ولطفي سيد لطفى ، ومحمود علي محمد ، ووليد خالد عبد النبى ، وإسلام طلعت سليمان ، ومحمد علاقي محمد ، وأحمد حامد أحمد ، وإسلام مختار فرج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا