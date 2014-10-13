ننشر أسماء ضحايا ومصابى الفيوم فى حادث الطريق الصحراوى بأسوان

حصلت وكالة أنباء أونا على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث أسوان من أبناء محافظة الفيوم .

بلغ عدد المتوفين فى الحادث من محافظة الفيوم 16 وهم أشرف فرحان محمود ، ومحمود محمد عبد الفضيل ، ومحمود طلعت سليمان ، وأحمد محمد عبد الفضيل ، وعادل علاء لطفى ، وجثتين مجهولي الهوية ” ابن وزوجة مختار فرج ، ورجب غريب دسوقى ، ومهني عبد السلام محمد ، ومحمد عبد الفضيل محمد ، وشافعي علي محمد ، وعمر شريف عيد ، وأحمد شريف عيد ، وخليل عبد السلام محمد ، وبليدي حسين إبراهيم ، وطلعت سليمان عبد الرحمن .

والمصابون 15 من أبناء الفيوم هم يوسف محمد أحمد ، وطارق كمال عيسى ، ومحمد شعبان مهدى ، وعبد الهادي مهدي عبد الظاهر ، ومحمد رمضان عبد التواب ، وعلي كمال عيسى ، وإلهام شعبان إبراهيم ، وسيد لطفي سيد ، ولطفي سيد لطفى ، ومحمود علي محمد ، ووليد خالد عبد النبى ، وإسلام طلعت سليمان ، ومحمد علاقي محمد ، وأحمد حامد أحمد ، وإسلام مختار فرج .