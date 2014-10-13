بريطانيا تبحث عن رفات آخر ملوك الأنجلو ساكسون للتأكد من قصة وفاته

يسود اعتقاد منذ أمد طويل أن الملك هارولد الثاني، آخر ملوك الأنجلو ساكسون في بريطانيا، قتل في معركة «هاستنجز»، خلال 1066، لكن خبراء الآثار البريطانيين يريدون اختبار نظرية أخرى تقول انه نجا من هذه المعركة الشهيرة التي تحل ذكراها السنوية، الثلاثاء.

وتمثل هذه المعركة، التي دارت رحاها، في 14أكتوبر، عام 1066 نقطة تحول في التاريخ البريطاني حيث هزم النورمان بريطانيا في العصور الوسطى.

واختلفت الروايات حول مقتل هارولد وصورت احدى هذه الروايات في لوحة «نسيج بايو»، ويظهر فيها هارولد وهو يمسك برمح اخترق عينه.

وتقول رواية أخرى قيل إن جاي أسقف أميان كتبها بعد فترة قصيرة إان هارولد قتل بأيدي أربعة فرسان وقطعت أوصاله.