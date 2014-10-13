الإعصار «فونجفونج» يتسبب في إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية في اليابان

تسبب الإعصار «فونجفونج» القوي، الذي ضرب جنوب اليابان مؤخراً في إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية، كما أجبر السلطات على إصدار أوامر بإجلاء مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي.بي.سي»، أن الإعصار «فونجفونج» الذي يعد الأقوى الذي يضرب اليابان هذا العام قد اجتاح جزيرة «كيوشو» صباح الإثنين، مشيرة إلى أنه تسبب في تعليق خدمات القطارات السريعة بالجزيرة.

وأضافت الشبكة البريطانية أن الإعصار «فونجفونج» تسبب أيضا في إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح في جزيرة «أوكيناوا» كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 60 ألف منزل وغمر الشوارع بالمياه.

وتسبب الإعصار في اقتلاع الأشجار، حيث تصل قوة الرياح المصاحبة له إلى حوالي 180 كيلومتراً في الساعة، كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يصل الإعصار «فونجفونج» إلى العاصمة اليابانية، الثلاثاء.