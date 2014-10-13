ارتفاع ضحايا اشتباكات الجبل الغربي بجنوب طرابلس إلى 27 قتيلاً و80 جريحاً

ارتفعت حصيلة اشتباكات الجبل الغربي بجنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى 27 قتيلاً و80 جريحاً.

وذكرت إدارة مستشفى غريان التعليمي ومستشفى يفرن، الإثنين، أن حصيلة القتلى والجرحى بلغت 27 قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً، جرّاء الاشتباكات في مناطق الجبل الغربي بين قوات فجر ليبيا وقوات القبائل ولواء القعقاع.

كان مدير المكتب الإعلامي لمجلس غريان البلدي، شكري بلاح، قال، في وقت سابق، إن «قتلى وجرحى اشتباكات قوات (فجر ليبيا) وقوات جيش القبائل ولواء القعقاع ارتفع إلى 81 شخصاً منهم 20 قتيلاً».

وقال مدير مستشفى غريان التعليمي، حمزة قنيدي، إن المستشفى استقبل، منذ الأحد، 23 قتيلاً، و60 جريحاً، كانت إصابة 5 منهم بليغة، حسب وصفه.

وفي السياق نفسه، أكد مدير مستشفى يفرن، حاتم عياد، وصول 4 قتلى إلى المستشفى وأكثر من 20 جريحاً، موضحاً أن المستشفى لم يستقبل أي جرحى، الإثنين.

يشار إلى أن مدن جبل نفوسة تشهد اشتباكات مسلحة منذ أسابيع بين قوات ما يعرف بـ «فجر لبيا» وقوات ما يعرف بـ«جيش القبائل».