أصحاب "الحناطير" يقطعون كورنيش الأقصر احتجاجا على تحطيم عرباتهم

قام أصحاب "الحناطير" بمحافظة الأقصر بعد منتصف الليل بقطع طريق الكورنيش أمام ديوان عام المحافظة، وذلك احتجاجا على قيام أجهزة الأمن بتحطيم عرباتهم خلال حملة أمنية مفاجئة.

وقال أحد المتضررين إنهم فوجئوا بقيام أجهزة الأمن بشن حملة أمنية على عرباتهم الموجودة على طريق الكورنيش ليلا فى غيابهم، وقاموا بتحطيمها مستخدمين "بلدوزر"، الأمر الذى أدى إلى استياء أصحاب الحناطير، فلجئوا إلى قطع الطريق لإجبار الأمن على استعادة قيمة الحناطير التى حطموها.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحدث، وجار التفاوض مع المتظاهرين.