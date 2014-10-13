آمبر روز تحاول استعادة حبيبها السابق كانيي ويست

قبل ارتباطه رسمياً بحبيبته ووالدة طفلته نجمة المجتمع Kim Kardashian، عاش مغني الراب الأمريكي Kanye West علاقة عاطفية رومانسية مع العارضة والممثلة Amber Rose.

الآن، وبعد انفصال Rose عن زوجها Wiz Khalifa، كشفت مصادر مطّلعة عن أنها تحاول التواصل مجدّداً مع West، كما أنها حصلت على رقمه الشخصيّ من أحد الأصدقاء، واتصلت به لتعتذر عن الخلافات التي وقعت بينهما سابقاً وأدّت إلى انفصالهما.

Amber Rose لم تقف عند هذا الحدّ، إذ تتصل بـ Kanye يومياً وتبعث إليه بالرسائل النصيّة بشكل مستمرّ، من دون احترام حقيقة أنّه متزوج ولديه عائلة.

وفي هذا الإطار، أكّدت إحدى الصحف الأجنبية أن النجم Kanye West الذي سبّب لـ Kim انهياراً عاطفياً، يردّ على رسائل Amber ويتّصل بها أيضاً، الأمر الذي أثار الشكوك حول حنين الحبيبين السابقين إلى الماضي الحميم الذي جمعهما قبل زواج كلّ منهما.

يُشار إلى أنّ النجمين Amber Rose و Wiz Khalifa قررا الانفصال التام، بعد مرور عام واحد على زواجهما، وقد باشرا إجراءات الطلاق الرسمية.

كما لفتت المصادر إلى أنّ Rose تقضي معظم أوقاتها حالياً مع مدير أعمالها الجديد Nick Cannon، الذي انفصل عن زوجته النجمة Mariah Carey منذ فترة قصيرة.