مصر ولبنان وفلسطين وموريتانيا والعراق تتنافس على أوسكار أفضل فيلم أجنبي

أعلنت الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون التي تمنح سنوياً جوائز الأوسكار عن لائحة الأفلام التي أرسلتها 83 دولة للمشاركة في منافسة سينمائية للترشّح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام 2014 في الدورة الـ 87 التي ستقام يوم الأحد 22 فبراير المقبل على مسرح Dolby في لوس أنجليس، حيث سيتم في 15 يناير المقبل اختيار خمسة أفلام فقط من اللائحة للمنافسة رسمياً على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

فقط خمس دول عربية تقدمت بترشيح فيلم يمثلها في هذه المنافسة هي: مصر والعراق ولبنان وموريتانيا وفلسطين.

من مصر تم ترشيح فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان وبطولة ياسمين رئيس وهاني عادل وسلوى خطاب وتأليف وسام سليمان، وتدور قصته حول فتاة فقيرة في الحادية والعشرين من عمرها، تعمل في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة، دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب.

ورشّح العراق الفيلم الكردي " مه ردان" للمخرج بيتن غوبادي وبطولة حسين حسن وهيلين عبد الله ومهدي بايراملو، ومحوره امرأة شابة تذهب إلى العراق مع ابنها للبحث عن زوجها المفقود، وهناك تقابل الشرطي مردان المسكون بذكريات طفولته المؤلمة والذي سيكلّف بالبحث عن زوجها في الجبال الوعرة في كردستان.

وتقدّم لبنان بترشيح فيلم "غدي" للمخرج أمين درة ومن تأليف الكاتب والممثل جورج خباز الذي يشاركه فيه البطولة كل من أنطوان ملتقى وكميل سلامة ومنى طايع. ويتناول الفيلم نظرة المجتمع القاسية تجاه موضوع الاختلاف، من خلال قصة "غدي" ولد مصاب بداء متلازمة "داون" حوّله والده الى ملاك ليبقيه في المنزل بعد إلحاح أهالي الحيّ على إيجاد حلّ لصراخه من النافذة ليلاً نهاراً.

ومن موريتانيا رشّح فيلم "تمبتكو" للمخرج عبد الرحمن سيساكو ومن بطولة أبل جافري وهيشام يعقوبي والذي شارك ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي هذا العام حيث فاز بجائزتي "فرانسوا شالي" و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة" وتدور قصته حول احتلال مجموعة متطرفة لمدينة تمبكتو.

ورشحت فلسطين فيلم "عيون الحرامية" للمخرجة نجوى نجار ومن بطولة خالد أبو النجا والموسيقية الجزائرية سعاد ماسي والفلسطينية نسرين فاعور، وتدور قصة الفيلم حول أسير فلسطيني يعود إلى منزله بعد قضاء عشر سنوات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

فيما يلي اللائحة الكامل للأفلام الـ 83 المرشّحة:

Afghanistan, “A Few Cubic Meters of Love,” Jamshid Mahmoudi, director;

Argentina, “Wild Tales,” Damián Szifrón, director;

Australia, “Charlie’s Country,” Rolf de Heer, director;

Austria, “The Dark Valley,” Andreas Prochaska, director;

Azerbaijan, “Nabat,” Elchin Musaoglu, director;

Bangladesh, “Glow of the Firefly,” Khalid Mahmood Mithu, director;

Belgium, “Two Days, One Night,” Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne, directors;

Bolivia, “Forgotten,” Carlos Bolado, director;

Bosnia and Herzegovina, “With Mom,” Faruk Lončarevič, director;

Brazil, “The Way He Looks,” Daniel Ribeiro, director;

Bulgaria, “Bulgarian Rhapsody,” Ivan Nitchev, director;

Canada, “Mommy,” Xavier Dolan, director;

Chile, “To Kill a Man,” Alejandro Fernández Almendras, director;

China, “The Nightingale,” Philippe Muyl, director;

Colombia, “Mateo,” María Gamboa, director;

Costa Rica, “Red Princesses,” Laura Astorga Carrera, director;

Croatia, “Cowboys,” Tomislav Mršić, director;

Cuba, “Conducta,” Ernesto Daranas Serrano, director;

Czech Republic, “Fair Play,” Andrea Sedláčková, director;

Denmark, “Sorrow and Joy,” Nils Malmros, director;

Dominican Republic, “Cristo Rey,” Leticia Tonos, director;

Ecuador, “Silence in Dreamland,” Tito Molina, director;

Egypt, “Factory Girl,” Mohamed Khan, director;

Estonia, “Tangerines,” Zaza Urushadze, director;

Ethiopia, “Difret,” Zeresenay Berhane Mehari, director;

Finland, “Concrete Night,” Pirjo Honkasalo, director;

France, “Saint Laurent,” Bertrand Bonello, director;

Georgia, “Corn Island,” George Ovashvili, director;

Germany, “Beloved Sisters,” Dominik Graf, director;

Greece, “Little England,” Pantelis Voulgaris, director;

Hong Kong, “The Golden Era,” Ann Hui, director;

Hungary, “White God,” Kornél Mundruczó, director;

Iceland, “Life in a Fishbowl,” Baldvin Zophoníasson, director;

India, “Liar’s Dice,” Geetu Mohandas, director;

Indonesia, “Soekarno,” Hanung Bramantyo, director;

Iran, “Today,” Reza Mirkarimi, director;

Iraq, “Mardan,” Batin Ghobadi, director;

Ireland, “The Gift,” Tom Collins, director;

Israel, “Gett, the Trial of Viviane Amsalem,” Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz, directors;

Italy, “Human Capital,” Paolo Virzì, director;

Japan, “The Light Shines Only There,” Mipo O, director;

Kosovo, “Three Windows and a Hanging,” Isa Qosja, director;

Kyrgyzstan, “Kurmanjan Datka Queen of the Mountains,” Sadyk Sher-Niyaz, director;

Latvia, “Rocks in My Pockets,” Signe Baumane, director;

Lebanon, “Ghadi,” Amin Dora, director;

Lithuania, “The Gambler,” Ignas Jonynas, director;

Luxembourg, “Never Die Young,” Pol Cruchten, director;

Macedonia, “To the Hilt,” Stole Popov, director;

Malta, “Simshar,” Rebecca Cremona, director;

Mauritania, “Timbuktu,” Abderrahmane Sissako, director;

Mexico, “Cantinflas,” Sebastián del Amo, director;

Moldova, “The Unsaved,” Igor Cobileanski, director;

Montenegro, “The Kids from the Marx and Engels Street,” Nikola Vukčević, director;

Morocco, “The Red Moon,” Hassan Benjelloun, director;

Nepal, “Jhola,” Yadav Kumar Bhattarai, director;

Netherlands, “Accused,” Paula van der Oest, director;

New Zealand, “The Dead Lands,” Toa Fraser, director;

Norway, “1001 Grams,” Bent Hamer, director;

Pakistan, “Dukhtar,” Afia Nathaniel, director;

Palestine, “Eyes of a Thief,” Najwa Najjar, director;

Panama, “Invasion,” Abner Benaim, director;

Peru, “The Gospel of the Flesh,” Eduardo Mendoza, director;

Philippines, “Norte, the End of History,” Lav Diaz, director;

Poland, “Ida,” Paweł Pawlikowski, director;

Portugal, “What Now? Remind Me,” Joaquim Pinto, director;

Romania, “The Japanese Dog,” Tudor Cristian Jurgiu, director;

Russia, “Leviathan,” Andrey Zvyagintsev, director;

Serbia, “See You in Montevideo,” Dragan Bjelogrlić, director;

Singapore, “Sayang Disayang,” Sanif Olek, director;

Slovakia, “A Step into the Dark,” Miloslav Luther, director;

Slovenia, “Seduce Me,” Marko Šantić, director;

South Africa, “Elelwani,” Ntshavheni Wa Luruli, director;

South Korea, “Haemoo,” Shim Sung-bo, director;

Spain, “Living Is Easy with Eyes Closed,” David Trueba, director;

Sweden, “Force Majeure,” Ruben Östlund, director;

Switzerland, “The Circle,” Stefan Haupt, director;

Taiwan, “Ice Poison,” Midi Z, director;

Thailand, “The Teacher’s Diary,” Nithiwat Tharathorn, director;

Turkey, “Winter Sleep,” Nuri Bilge Ceylan, director;

Ukraine, “The Guide,” Oles Sanin, director;

United Kingdom, “Little Happiness,” Nihat Seven, director;

Uruguay, “Mr. Kaplan,” Álvaro Brechner, director;

Venezuela, “The Liberator,” Alberto Arvelo, director