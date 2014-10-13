للمرة الثانية...تايلور سويفت امرأة العام

استطاعت النجمة العالمية Taylor Swift أن تستعيد لقب امرأة العام مرة أخرى، بعد أن منحتها مجلة " Billboard" الأمريكية الجائزة مجدّداً، لتصبح أوّل مغنية تفوز بالجائزة مرتين.

Taylor ، التي فازت بنفس الجائزة عام 2011، حققت أفضل مبيعات في عالم الموسيقى الرقمية في كلّ الأوقات، بحسب مجلة "Billboard".

وستتسلّم النجمة البالغة من العمر 24 عاماً الجائزة في الحفل السنوي، الذي تقيمه المجلة في 12 كانون الأول في نيويورك، والذي يحمل عنوان "المرأة في عالم الموسيقى".

ومن نجمات الغناء اللواتي فزن بهذه الجائزة Beyonce و Katy Perry و Pink التي فازت بالجائزة في العام الماضي.

وكانت النجمة Taylor Swift قد أشعلت مساء أمس الأحد مسرح " X Factor"، حيث قدمت عرضاً مميّزاً، وغنت أغانيها الجديدة من ألبومها الـ5، الذي ستصدره في 27 تشرين الأول الحالي بعنوان "1989"، وهو عام مولدها.