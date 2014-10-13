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محمود نصر: مسلسل "الأخوة" خفيف ولكنّه ليس سطحيّاً

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محمود نصر: مسلسل "الأخوة" خفيف ولكنّه ليس سطحيّاً محمود نصر: مسلسل "الأخوة" خفيف ولكنّه ليس سطحيّاً

الإثنين 13-10-2014 14:37

اعتبر الفنان السوري محمود نصر أنّ مسلسل "الأخوة" الذي شارك ببطولته خفيفاً، ولكنه ليس سطحيّاً، لافتاً أنّ القصّة التي طرحها العمل لا تشبه المجتمعات العربية كونها مستوحاة من قصص أجنبيّة.
وأضاف نصر خلال لقائه عبر إذاعة "المدينة إف إم"، أنّ دوره من بين الأخوة الخمسة وأسماء النجوم المشاركين في المسلسل إضافة للانتشار الكبير الذي تحققه هذه الأعمال كانت الأسباب التي دفعته للمشاركة، كاشفاً عن أعمال عربية عرضت عليه بعد نجاح دوره في "الأخوة".
ولم ينكر الفنّان السّوري الشّاب أنّ المسلسل حقّق له انتشاراً عربياً كبيراً، وهذه ميزة الأعمال المشتركة إضافة للإنتاج الضخم وما يحصل عليه الممثل من الإطلاع على الثقافات الأخرى.
وفي سياق آخر، كشف نصر أن الفنّانة سلاف فواخرجي هي من اختارته ليشارك في بطولة مسلسل "حدث في دمشق" للمخرج باسل الخطيب، بدور "أبو علي"، معتبراً أنّ هذا الدور كان مغرياً له كممثل إضافة لعمق النص والإخراج.
وأعلن محمود أنّه سيبدأ بتصوير مشاهده في فيلم سينمائي سوري جديد للمخرج باسل الخطيب، يحمل عنوان "أهل الشمس" حيث يشارك في البطولة فيه مع الممثلتين كاريس بشار وميسون أبو أسعد، والممثل الكبير رفيق سبيعي، وسيتم التصوير في الساحل السوري قريباً.

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