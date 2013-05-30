محامو بورسعيد يتضامنون مع قضاة مصر فى اعتصامهم لوقف مذبحة القضاة

أعلنت "نقابة المحامين" ببورسعيد فى بيانا لها، تضامنها الكامل والمطلق مع قضاة مصر ضد العدوان الغاشم الذى يهدف للإطاحة باستقلال القضاء المصرى.

وتؤكد النقابة من خلال بيانها رفضها مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى الحالى فى الوقت الراهن وطالبت مجلس الشورى بالوقف الفورى للعداء الغير مبرر على العدالة.

وأكد صفوت عبد الحميد نقيب المحامين، أنه حال استمرار الاعتداء على القضاء سوف يشارك محامى بورسعيد فى الاعتصام الحاشد أمام دار القضاء العالى يوم الاثنين المقبل لمساندة ومؤازرة قضاة مصر لصد العدوان على العدالة، باعتبار أن هذا العدوان هو المقدمة الأولى على حقوق وحريات الشعب المصرى كله وتدمير لأهم مكون الدولة المصرية الحديثة.