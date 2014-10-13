هل يتوقف مسلسل "ليث ونورا" في موسمه الثاني بسب فشله جماهيرياً؟

خوفاً من الخسائر المادية، اتخذت الشركة المنتجة لمسلسل "ليث ونورا" في موسمه الثاني، قراراً بإنهاء حلقاته في وقت مبكر، بعدما أظهرت التقارير التركية فشل هذا الموسم في تحقيق نسبة مشاهدة جيدة، رغم تفاؤل بطله كيفانش تاتيليتوغ الشهير بمهند، بنجاح الموسم الجديد، إذ أنه حلّ في المركز الـ14 بين المسلسلات المنافسة، وهي مرتبة متدنية جداً.

وبالرغم من انضمام النّجمة فهرية أفجين الشهيرة بـ"نجلاء"، والتي تمتلك جماهيرية ضخمة للمشاركة في بطولة الموسم الجديد، فإنّ المسلسل لم يحقق نسبة المشاهدة العالية التّي كانت متوقعة، حتّى أنّ الحلقات التي عرضت لم تلق أي اهتمام على مواقع التّواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

يذكر أن النحس يطارد المسلسل منذ بدء تصويره، حيث وقع مهند عن حصانه وأصيب إصابة بالغة، وانتظره فريق العمل ليتعافى لاستئناف التصوير، كما أن الشائعات لاحقته، فحكي عن انسحاب بطلته فرح زينب عبد الله منه، إلا أنها نفت الشائعات، رغم أن المنتج أعلن في تصريح له أن الجمهور التركي لم يحب كيفانش وفرح معاً.

بيقى أن نذكر أن الموسم الأول حقق نجاحاً كبيراً لدى عرضه في العالم العربي، في حين أنه لم يحقق هذا النجاح في تركيا، بانتظار عرض الموسم الثاني الذي سيحدد مدى اختلاف الذائقة الجماهيرية بين العرب والأتراك.

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