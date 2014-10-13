مصر للطيران تسير 44 رحلة لعودة الحجاج

قال الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن «الشركة مستمرة في تسيير رحلاتها الجوية بشكل مكثف من الأراضي المقدسة لعودة أكبر عدد من الحجاج، حيث تُسير الشركة، الاثنين، 21 رحلة جوية لإعادة 5768 حاجًا، بواقع 10 رحلات جوية من جدة لنقل 2809 حجاج، و9 رحلات جوية من المدينة المنورة على متنها 2429 حاجًا، تصل جميعها إلى مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، لنقل حجاج قرعة محافظتي المنوفية والشرقية وجمعيات محافظات المنوفية والغربية والقليوبية، وبعض حجاج شركات السياحة والترانزيت، بالإضافة إلى تسيير رحلتين خاصتين تقلعان من المدينة المنورة، لنقل 530 حاجًا من الحجاج الفلسطينيين عبر القاهرة».

وعن تشغيل رحلات، الثلاثاء، أضاف الطيار هشام النحاس، رئيس شركة الخطوط الجوية: أن «الشركة ستسير 23 رحلة جوية، بمعدل 15 رحلة جوية من جدة لنقل 3760 حاجًا، بواقع 13 رحلة جوية لنقل 3352 حاجًا من حجاج قرعة محافظات الدقهلية والمنوفية والوادي الجديد وبورسعيد، وجمعيات محافظات الدقهلية والقاهرة والصعيد، وبعض شركات السياحة والترانزيت، وكذلك رحلتان خاصتان لنقل 408 حجاج من حجاج لاجوس عبر القاهرة، و8 رحلات جوية من المدينه المنورة لنقل 2131 حاجًا، بواقع 5 رحلات جوية لنقل 1333 حاجًا من حجاج قرعة محافظة الشرقية ووزارة الاوقاف، و3 رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطينيين عبر القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الرحلات المقرر نقلهم، الثلاثاء، 5891 حاجًا» .

كما تهيب مصر للطيران بالحجاج المسافرين على متن طائراتها باتباع التعليمات والإرشادات، وحسن التعاون مع أفراد البعثة، منعًا لعدم حدوث تكدس أو زحام يعرقل سير العمل.

جدير بالذكر أن مصر للطيران بنهاية رحلات، الاثنين، تكون قد نقلت 30148 حاجًا على متن 111 رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولي، أي ما يعادل 43% من إجمالي عدد الحجاج المتوقع نقلهم خلال مرحلة العودة، والبالغ 70 ألف حاجًا.