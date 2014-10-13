اختاري معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع

الأسبوع الماضي كان حافلاً بالمناسبات والاحتفالات. وقد رأينا النجمات يتألّقن بأجمل التصميمات وأكثرها عصريّة وأناقة، سواء أكنّ النجمات العربيّات أم من نجمات العالم المفضّلات. وقد غلب على هذه الإطلالات الطابع الرسميّ الفخم. وقد اخترنا لك اليوم بعضاً من أبرزها، كي تساعدينا في اختيار أفضل إطلالة للأسبوع، وفي تحديد النجمة التي تستحقّ ـ برأيك ـ لقب الأكثر أناقة.

اللافت للنظر أنّ كثيرات من هؤلاء النجمات اخترن اللون الأبيض أو البيج الفاتح. لكنّ كلاً منهن ارتدته وفق طريقتها الخاصّة، مثل Gwyneth Paltrow، التي ارتدته بطريقة عصريّة على فستان من Roland Mouret، في وقت ارتدته Kate Bosworth على فستان طويل مميّز من Bottega Veneta، واختارته Hilary Swank على فستانٍ ذي تصميم رومانسيّ من Nicholas Oakwell. كذلك، كان للأحمر حضور جميل، إذ اختارته الممثلة الجذابة Megan Fox على فستان طويل، واختارته نانسي عجرم بدرجة داكنة على Jumpsuit. الممثلة الإنجليزية Keira Knightley اختارت فستاناً ناعماً ناسب أسلوبها الكلاسيكيّ من Valentino، بينما أطلّتKristen Stewrat بلوك عصريّ رائع من Chanel باللونين الأسود والفضي. إليسا بدت أنيقة، وكلاسيكية، مع بعض العصريّة، خلال إطلالة لها باللونين الأسود والأبيض. أمّا أمل بوشوشة فقد بدت غاية في التألّق والحيويّة في Jumpsuit باللون الفوشيا. Kim Kardashian بدت أنيقة بالأسود، وكذلك Cameron Diaz وغيرها ممّن تألّقن بأجمل الملابس والاكسسوارات.

نحن اخترنا Kristen Stewart، وإليسا، وMegan Fox كونهن الأكثر أناقة...

شاهدي أنت إطلالات النجمات، واختاري بدورك الإطلالة الأجمل والأبرز لهذا الأسبوع.

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