تومي هيلفيغر تُغني شتاءنا بمجموعات ثلاثة

كان للعرض الذي قدّمته علامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfigher في مول الإمارات في دبي، لمجموعتها الشتوية الجديدة وقعٌ إيجابيّ في نفوس الحاضرين. فقد عرضت العلامة ثماني مجموعات في جوّ شتويّ الطابع، بين الأشجار والصخور المغطاة بالثلج.

المجموعة الأولى مخصّصة لملابس الأطفال وتنقسم الى مجموعتين، مجموعة بوسطن ومجموعة ميديلبري التي تبرز فيهما ألوان الأحمر والأبيض والأزرق، الكحلي الزاهي، البرتقالي الفاقع.. كما طغى قماش الصوف الممزوج بالنايلون للمسة عصرية تعانق الطابع التقليدي.

المجموعة الثانية مخصّصة لملابس الرجال، تنقسم بدورها الى ثلاث مجموعات: الميديلبري، بوسطن، ذا نيو إنغلند. وتميّزت بألوانها الأنيقة من الأحمر والأبيض والأزرق، وأقمشتها المصنوعة من الصوف الملفوف وقمصان القطن الخفيف. كما برزت تقنية الملابس الرياضية، التويد والتارتان ولمسات الإنديغو الأزرق.

المجموعة الثالثة التي تضمنت الملابس الرسمية، انقسمت الى ثلاث مجموعات، البوسطن، ميدلبري وبورتلاند. وقد برزت فيها البدلات الكلاسيكية ومعاطف المطر المصنوعة من الصوف الخفيف ولون الجينز الأزرق، وجاءت السترات والكنزات وقمصان البولو بألوان الكستنائي، الرمادي، الأصفر الخردلي وغيرها، بالإضافة الى التوكسيدو والكنزات المصبوغة، كما الصوف المغسول وغيرها.

المجموعة الرابعة وهي مجموعة ملابس السيّدات تألّفت بثلاث فئات، وتميّزت بنقش المربّعات، والأقمشة البارزة وقماش التويد والتارتان والكوردي والجاكار المنقوش. وبرزت أيضاً التفاصيل الشتوية والبحرية والعسكرية مع لمسات أنثوية. أما الألوان فبرز لون الأسود والكحلي الداكن، الأحمر الزاهي، البني، الأبيض الثلجي والأحمر التفّاحي.

المجموعة الخامسة وهي مجموعة "هيلفيغردنيم" التي تنقسم الى ثلاث فئات مستوحاة من ثقافة الشباب، ويميّزها قماش التارتان ذو الطابع الأنيق والمتمرد على التقاليد، وقماش الجينز الشبابي . وقد اغتنت بالرسومات الغرافيكية المميزة للفرق الرياضية، بالإضافة الى سترات كبيرة الحجم من خامات القطن والصوف ونقوش الكوردوي، تراوحت الألوان من الأبيض الى البرتقالي الصارخ، والأزرق الصافي والأزرق المائل الى الأرجواني.

المجموعة السادسة وهي مجموعة الملابس الداخلية والتي انقسمت الى مجموعتين، مجموعة السيدات التي برزت فيها الموديلات الكلاسيكية، ذات ألوان محايدة حيث إمكانية الدمج والتنسيق متاحة. ومجموعة الرجال التي تمثّلت بالأناقة الرياضية، ذات الطابع الأمريكي ونقش المربّعات.

المجموعة السابعة وهي مجموعة الأحذية للسيدات وللرجال. فبرز الطابع الرجّالي على بعض الأحذية النسائية التي تميزت بقصّة التشيلسي مصنوعة من الجلود الأصلية كما حذاء الركوب وحذاء المشي الأنيق وغيرها، حيث تنوّعت ألوانها من الأسود الكحلي، الرمادي، الأزرق الأرجواني، الأخضر الداكن..

أما المجموعة الأخيرة وهي مجموعة الأكسسوارات المؤلّفة من حقائب عملية وأنيقة، فمصنوعة من الجلد ومواد متميّزة بأشكال أنثويّة، بألوان الأخضر، والشوكولاته، ولون الأسود والبني المحمّر.