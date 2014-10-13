7 أهداف تفصل روني عن لقب الهداف التاريخي لانجلترا

بتسجيله هدف الفوز للمنتخب الانجليزي في مرمى إستونيا مساء الأحد، إقترب قائد انجلترا ومانشستر يونايتد واين روني أكثر من تحطيم الرقم القياسي ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة.

روني سدد ركلة حرة بطريقة رائعة في الدقيقة 73 ليهدي انجلترا فوزاً صعباً على حساب إستونيا بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما في تالين. الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الانجليزي الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات يورو 2016.

هدف روني يحمل الرقم 43 في مسيرته الدولية التي بدأت عام 2003، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للأسود الثلاثة، ويبتعد بستة أهداف عن بوبي تشارلتون متصدر القائمة برصيد 49 هدفاً.

أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون سجل 49 هدفاً في 106 مباراة دولية خاضها بين عامي 1958 و1970 ليصبح الهداف التاريخي لانجلترا، ويتبعه في القائمة هداف مونديال 1986 جاري لينيكر الذي سجل 48 هدفاً في 80 مباراة دولية في الفترة من 1984 إلى 1992. بينما يأتي نجم تشيلسي ووست هام القديم جيمي جريفيز ثالثاُ برصيد 44 هدفاً سجلها في 57 مباراة دولية فقط بين عامي 1959 و1967، بفارق هدف وحيد عن روني الرابع حالياً.

وسجل روني أهدافه الدولية الـ43 في 99 مباراة، بدأها في 12 فبراير 2003 حين أصبح أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب انجلترا وقتها في مباراة ودية أمام أستراليا. وفي 6 سبتمبر من العام نفسه سجل روني أول أهدافه الدولية في مرمى منتخب مقدونيا في تصفيات يورو 2004. ويحتاج روني الذي يكمل عامه اتاسع والعشرين في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري إلى سبعة أهداف فقط ليصبح هدافاً تاريخياً لمنتخب انجلترا، ويكسر رقم بوبي تشارلتون الصامد منذ 44 عاماً.