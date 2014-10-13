النيابة في “أحداث الاتحادية” : 4 متهمين ألقوا القبض على المجني عليهم وعذبوهم

شرح ممثل النيابة العامة امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميا “بأحداث الاتحادية” ادلة ادانة المتهمين رضا الصاوى ولملوم جمعه وعبد الحكيم عبدالرحمن وهانى سيد توفيق وهى بشهادة النقيب احمد رجب الضابط بشرطة الجمهورية بانه فوجئ بطرق شديد على بوابة رقم 4 وبفتحه تبين له قيام هؤلاء المهمين بالقبض على المتظاهرين واخبروه بان هؤلاء تم القبض عليهم لانهم اثاروا الزعر بين المارة وانهم يحملون اسلحة وقدموا مذكرة بها اسماء المتظاهرين دون ذكر أسمائهم .

وبتسليمها للنيابة العامة تبين انهم المجنى عليهم والمتظاهرين وان المتهمين الاربعة قامت بالقبض على المتظاهرين بالاشتراك مع المتهم علاء حمزه ،وجاء على راسها شهادة المقدم سيد رشوان والذى شهد بانه فوجي بالمتهم احمد عبدالعاطى وهو ممسك باحد المتظاهرين مكبل اليدين من الخلف وشده من رقبته وحاول الشاهد انقاذه منه وتسليمه للشرطة الا ان المتهم احمد عبدالعاطى ومن معه رفضوا وحاولوا ادخال المجنى عليه الى قصر العروبة

وقال له المتهم احمد عبدالعاطى : انت ما تعرفش انا مين ما لكش دعوى انت وخد بالك من شغلك ،فرفض الشاهد ادخل اى شخص الى داخل قصر الاتحادية بناءا على التعليمات .