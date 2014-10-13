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الأرصاد تحذر من تساقط سيول وأمطار غزيرة بالبحر الأحمر

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الأرصاد تحذر من تساقط سيول وأمطار غزيرة بالبحر الأحمر الأرصاد تحذر من تساقط سيول وأمطار غزيرة بالبحر الأحمر

أرشيفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال سقوط أمطار وسيول على عدد من مدن البحر الأحمر حيث تلقت إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا من هيئة الأرصاد الجوية يتضمن تحذيرات من تعرض منطقة الجنوب بمرسى علم وحلايب وشلاتين لأمطار غزيرة ، اليوم الإثنين ، ولمدة يومين.

تم رفع حالة الطوارئ بمدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، لمواجهة الأمطار المحتملة، مع إخطار الوحدات المحلية والإدارات الصحية والتموين ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والمرور، وإدارات الأزمات بتلك المدن للتنسيق في مواجهة الأمطار.

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