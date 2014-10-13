وزير النقل: إعادة تشغيل 18 قطارًا بالوجهين القبلي والبحري اعتبارًا من بعد غد

أعلن وزير النقل والمواصلات المهندس هانى ضاحى، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيل 18 قطارا بالوجهين القبلي والبحري اعتبارا من بعد غد الأربعاء، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على استرجاع طاقة النقل بالسكة الحديد لتوفير الراحة اللازمة للمواطنين ومواكبة العام الدراسي الجديد وتيسيرا على طلاب المدارس والجامعات.

وأوضح ضاحي – في تصريح له اليوم – أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة تتمثل فى القطار 907 مكيف (القاهرة /الأسكندرية) الذي يتحرك من القاهرة الساعة 12.50 ليصل الأسكندرية الساعة 15:40، وتشغيل قطار 29 إكسبريس (القاهرة/الأسكندرية)، وعودة قطار 35 إكسبريس (القاهرة/طنطا) إلي ميعاد تحركه السابق من القاهرة الساعة 22.45، وتشغيل قطار 119 إكسبريس (القاهرة/الأسكندرية).

وأشار إلى أنه تم عودة قطار347 ركاب (منوف/ طنطا) إلي ميعاد تحركه السابق من منوف الساعة 5.15 واستمرار مسير قطار 196 إلى محطة الفيوم حيث يصلها الساعة 21.30، على أن يعود منها صباح اليوم التالي بقطار 1109 الذي يتحرك من الفيوم الساعة 07.10.

من جانبه، صرح رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس سمير نوار بأنه نظرا للتجديدات التي تجرى حاليا بمحطة دمياط وبدء تشغيل قطار إكسبريس 964 (دمياط/القاهرة) سيتم اختصار قطار 73 ركاب (المنصورة/دمياط) بمحطة شربين وتحرك قطار 42 ركاب (دمياط/المنصورة/طنطا) من محطة شربين اعتبارا من بعد غد الأربعاء.