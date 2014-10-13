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مستشفى الأقصر الدولي يستقبل 7 مصابين في حادث أسوان

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مستشفى الأقصر الدولي يستقبل 7 مصابين في حادث أسوان مستشفى الأقصر الدولي يستقبل 7 مصابين في حادث أسوان

مستشفى الأقصر الدولي

استقبلت مستشفي الأقصر الدولي، اليوم الإثنين، 7 مصابين في حادث تصادم 3 حافلات صغيرة خارج مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وقال الدكتور محمد ضاحي مدير مستشفى الأقصر الدولي أن المصابين السبعة تم حجزهم داخل قسم العناية المركزة نظرا لخطورة حالاتهم.

من جانبه قال الدكتور أبوالنجا الحجاجي مدير مرفق الإسعاف بالأقصر أن 10 سيارات إسعاف بالمحافظة توجهت لموقع الحادث بمحافظة أسوان للمساعدة في نقل المصابين إلي المستشفيات.

كان الحادث قد وقع فى تمام الخامسة من فجر اليوم الاثنين، وأودى بحياة 27 شخصًا وإصابة 18 آخرين، وتم نقل 7 حالات منهم نظرا لخطورة حالاتهم إلى مستشفى الأقصر الدولى ويتلقى الباقون علاجهم بمستشفى إدفو العام.

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