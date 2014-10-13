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النيابة بـ”أحداث الاتحادية” :”الشيخة” كان ينفذ أوامر مرسي بتعذيب المتظاهرين

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النيابة بـ”أحداث الاتحادية” :”الشيخة” كان ينفذ أوامر مرسي بتعذيب المتظاهرين النيابة بـ”أحداث الاتحادية” :”الشيخة” كان ينفذ أوامر مرسي بتعذيب المتظاهرين

قدم ممثل النيابة العامة امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، اثناء مرافعتة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية”،الأدلة التى تدين المتهم الأول بالقضية سعد محمد احمد الشيخة .

وأكد بأن معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهورى أكدوا بان المتهم طلب ادخال المقبوض عليهم لقصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم ،وتسائل ممثل النيابة هل يملك الشيخة صلاحيات اصدار مثل هذه الأوامر ؟
> وأجاب لاشك ان رئيس الجمهورية هو الذى طلب منه ذلك وخاصة ان “مرسى” طلب من قائد الحرس الجمهورى فى بداية الاشتباكات بالدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين واخبره بان اسعد الشيخة هو الذى سيدله على الطريق لانه متواجد وسط الأحداث ،والشيخة نائب رئيس الجمهورية وملاصق لمرسى ولا يستطيع اصدار اى امر الا باوامر من رئيس الجمهورية .
> وتسائل ممثل النيابة ايضا ما سبب مبيت الشيخة بالقصر وما سبب تواجده وسط الاحداث والحرب مشتعلة ؟ ،وفسر ذلك بأنه هو الذى كان يدير الأحداث بنفسه
> الجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

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