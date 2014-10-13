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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: فرص إصدار قرار بشأن قيام دولة فلسطين غير كبيرة

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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: فرص إصدار قرار بشأن قيام دولة فلسطين غير كبيرة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: فرص إصدار قرار بشأن قيام دولة فلسطين غير كبيرة

قال المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن «فرص إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا دوليا بشأن قيام دولة فلسطينية غير كبيرة».

وأضاف المندوب الروسي، في تصريح له نقلته وكالة أنباء «إيتارـ تاس» الروسية، الإثنين، أن «الفرصة غير كبيرة لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستطيع استخدام (الفيتو)، حق النقض، ضد هذا القرار».

وتابع أنه «في حال تم طرح هذا المشروع القرار فنحن سنؤيده، إذ يدور الحديث حول طرحه، في 21 أكتوبر المقبل، إلا أن الفلسطينيين لم يحددوا بعد متى سيقدمونه للمجلس».

ويأتي هذا في الوقت الذي من المقرر فيه أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق، على ما إذا كانوا يعتقدون أنه يجب أن تعترف بدولة فلسطين.

وكانت 138 دولة قد وافقت على الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية مستقلة في تصويت أجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2012، غير أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بريطانيا، لم تعلن بعد اعترافها الرسمي.

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