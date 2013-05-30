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المعارضة بسوريا تؤكد على ضرورة رحيل الأسد كأساس لأى تسوية فى البلاد

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المعارضة بسوريا تؤكد على ضرورة رحيل الأسد كأساس لأى تسوية فى البلاد المعارضة بسوريا تؤكد على ضرورة رحيل الأسد كأساس لأى تسوية فى البلاد

أعلن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه لن يشارك فى مؤتمر جنيف 2 المزمع تنظيمه الشهر المقبل ما لم يتم تحديد موعد نهائى للتسوية تقوم على رحيل الرئيس بشار الأسد.

ونقلت قناة "روسيا أمس، عن الائتلاف فى بيان له من اسطنبول عن تشديده على رحيل الأسد هو شرط أساسى لأى تسوية سياسية فى البلاد وقال إنه متمسك بإبعاد الرئيس الأسد وكبار مسئوليه.

وجاء فى بيان للائتلاف صدر بعد اجتماعات استمرت سبعة أيام هيمنت عليها الخلافات الداخلية أن مشاركة المعارضين السوريين فى أى مؤتمر متوقفة على تحديد موعد نهائى للحل
> وتقديم الضمانات الدولية الضرورية الملزمة.

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