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«فالكون»: عنف طلاب الإخوان كان ممنهجًا ولم ننسحب (فيديو)

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«فالكون»: عنف طلاب الإخوان كان ممنهجًا ولم ننسحب (فيديو) «فالكون»: عنف طلاب الإخوان كان ممنهجًا ولم ننسحب (فيديو)

قال خالد شريف، المدير التنفيذى لشركة «فالكون»، إن عنف الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالجامعات كان ممنهجًا وليس عشوائيًا، مؤكدًا أنه لم يحدث اقتحام للجامعة كما نقلت بعض وسائل الإعلام.

وأضاف «شريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس» على قناة «المحور»، صباح الاثنين، أن طلاب الإخوان استغلوا بعض المخالفات داخل الجامعات للاعتداء على أفراد الأمن، مشيرًا إلى أنهم مستمرون في عملهم ولن ينسحبوا ولم يهربوا كما رددت بعض وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن مهمتهم التأكد من هوية الطالب عند دخول الحرم وليسوا مسؤولين عما يحدث داخل الجامعات، موضحًا أن 99% من الطلبة متفهمون الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها الشركة، وأنه تم تبديل البوابة المكسورة بثلاث أخرى.

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