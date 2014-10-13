«بوتين» يشيد بتطوّر العلاقات مع البحرين

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، بالعلاقات القائمة بين البلدين، قائلا إنه «يطيب له أن يغتنم هذه الفرصة ليستعرض العلاقات القائمة بين روسيا والبحرين، وتطورات الوضع في المنطقة».

وأوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، الإثنين، أن الرئيس الروسي التقى، ليلة الأحد، مع ملك البحرين في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وأشار بوتين، في بداية اللقاء، إلى أنه يطيب له أن يلتقي بحمد بن عيسى، ويبحث معه العلاقات القائمة بين البلدين لافتا إلى أنه سيحل في العام المقبل الذكرى 25، لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشكر ملك البحرين الرئيس الروسي على حسن الضيافة، وقال إن العلاقات التي تربط بلاده بروسيا هي العلاقات الاستراتيجية.



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