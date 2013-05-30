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وحدات من الجيش السورى فرضت سيطرتها على مطار الضبعة

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وحدات من الجيش السورى فرضت سيطرتها على مطار الضبعة وحدات من الجيش السورى فرضت سيطرتها على مطار الضبعة

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من الجيش السورى فرضت سيطرتها على مطار الضبعة وأعادت الأمن والاستقرار إلى قريتى الدوير والمهاجرين فى ريف حمص.

وقالت الوكالة، إن الجيش السورى سجل إنجازا نوعيا آخر تمثل بالسيطرة على مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة من منطقتى سيدى مقداد وبيت سحم فى الغوطة الشرقية بريف دمشق وقضى على متزعم الإرهابيين فى المنطقتين.

وأضافت الوكالة، أنه فى إطار عملياتها المتواصلة ضد أوكار الإرهابيين دمرت وحدات من الجيش السورى عددا منها فى مدينة القصير وريفها وبعض القرى والمزارع فى ريف حمص
> وفرضت سيطرتها على مطار الضبعة، وأعادت الأمن والاستقرار إلى قريتى الدوير والمهاجرين فى ريف حمص.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول، أن وحدات من الجيش السورى دخلت اليوم إلى مطار الضبعة، وقامت بتطهير مبانيه التى كان بعض المسلحين موجودين فيها وسيطرت على المطار وتقوم بالبحث عمن تبقى من المسلحين المختبئين فى بعض اجزائه المترامية.

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مصر 365