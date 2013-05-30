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فرار 19 ألف شخص من القتال فى شرق جنوب السودان

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فرار 19 ألف شخص من القتال فى شرق جنوب السودان فرار 19 ألف شخص من القتال فى شرق جنوب السودان

قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، إن 19 ألف شخص فروا من المعارك المحتدمة فى شرق جنوب السودان وطلبوا اللجوء فى بلدان مجاورة منذ بدء الحرب.

ودخل قرابة 12 ألف شخص إثيوبيا من ولاية جونجلى بجنوب السودان التى يحاول فيها الجيش إخماد حركة تمرد.

وعبر نحو 5000 من مواطنى جنوب السودان الحدود إلى كينيا و2500 آخرين إلى أوغندا.

وقالت الأمم المتحدة فى بيان "زيادة الأعداد فى إثيوبيا فى الأسابيع القليلة الماضية كانت حادة للغاية مع وصول نحو 4000 من القادمين الجدد منذ السابع من مايو."

ويعوق العنف خطط للبحث بمساعدة شركات غربية مثل توتال عن النفط فى جونجلى أكبر ولايات جنوب السودان.

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مصر 365

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