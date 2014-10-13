ستيرلنج ساخرا: سامحوني لأني إنسان

سخر لاعب ليفربول والمنتخب الانجليزي رحيم ستيرلنج من منتقديه بسبب طلبه الراحة في مباراة انجلترا وإستونيا بتصفيات يورو 2016 بنشر تغريدة على موقع تويتر كتب فيها "أستمع الآن إلى أغنية سامحوني لأني إنسان".

وكان مدرب المنتخب الانجليزي روي هودجسون قد كشف أن ستيرلنج طلب منه الراحة لأنه يشعر بالإرهاق قبل مباراة إستونيا التي أقيمت أمس وانتهت بفوز انجلترا بهدف وحيد.

واستجاب هودجسون لطلب الجناح الشاب ليبدأ به على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه في الدقيقة 64. وبعد نزوله حصل ستيرلنج على الركلة الحرة التي سجل منها واين روني هدف انجلترا الوحيد في المباراة.

ولم يكمل ستيرلنج المران الأخير لمنتخب الأسود الثلاثة قبل المباراة بسبب شعوره بالإجهاد، قبل أن ينقل هذا الشعور لمدربه روي هودجسون الذي أشاد بلاعبه الشاب لأنه "يقول الحقيقة" على حد تعبيره، رغم اعتراف هودجسون بأن هذا الأمر قد لا يعجب البعض.

مدرب المنتخب الانجليزي دافع عن ستيرلنج معتبراً أن اللاعب قد شارك بالفعل في كل مباريات فريقه ليفربول والمنتخب الانجليزي هذا الموسم، ومع سنه الصغيرة (19 عام) يصبح الشعور بالإرهاق في مثل هذا التوقيت أمراً طبيعياً.

وأظهرت إحصائية لعدد الدقائق التي لعبها لاعبو المنتخب الانجليزي هذا الموسم قبل مباراة إستونيا أن ستيرلنج يحتل المركز الثاني من حيث عدد الدقائق التي خاضها سواء مع ليفربول أو المنتخب، حيث شارك ستيرلنج في 1079 دقيقة، ولا يفوقه في ذلك من بين لاعبي المنتخب سوى مدافع تشيلسي جاري كاهيل الذي لعب 1164 دقيقة في الموسم الحالي.