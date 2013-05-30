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إدخال 14 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة

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إدخال 14 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة إدخال 14 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة

تم إدخال 14 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى وذلك طبقا للمنحة القطرية.

وأعلن مسئول بميناء رفح البرى أنها أقلت 280 مترًا مكعبًا من الحصمة ( الزلط الصغير ).. مشيرا إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية إدخال 141 شاحنة أقلت 5902 طن من الأسمنت، 5352 شاحنة أقلت 125 ألفًا و909 أمتار مكعبة من الحصمة ( الزلط الصغير ) وذلك طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعا.

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مصر 365

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