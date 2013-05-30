الأوقاف تجهز خطة لتدريب أكثر من 3 آلاف إمام وإدارى

أكدت وزارة الأوقاف، أنها أعدت خطة لتدريب أكثر من 3 آلاف إمام ومفتش وإدارى خلال الفترة القادمة لرفع مستوى قدرات العاملين بها ورفع مستوى أدائهم.

وتتضمن الخطة تنفيذ 3 دورات تدريبية تخصصية تبدأ الأولى اعتبارا من 30 سبتمبر القادم وتنتهى فى 10 ديسمبر ويستفيد منها 773 من قدامى الأئمة والثانية فى الفترة من 27 يناير حتى 21 مارس ويستفيد منها 996 إماما.

وتعقد هذه الدورات بالتزامن فى 7 مراكز تدريبية هى المركز الرئيسى بمسجد النور بالعباسية والمراكز بمحافظات "الشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج".

صرح بذلك الدكتور ماجد عبد السلام مستشار الوزارة للتدريب فى تصريحات صحفية، موضحا أن الخطة تشمل أيضا دورة تنمية مهارات مفتشى المساجد فى الفترة من 23 ديسمبر إلى 16 يناير بمسجد النور بالعباسية يستفيد منها 14 مفتشا.

وقال إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من 3 دورات تدريبية قائمة بالفعل هى دورة المفتشين الجدد التى تنتهى يوم الثالث من يونيو القادم ويشارك فيها 61 مفتشا ودورة تنمية قدرات اللغة الإنجليزية للدعاة خريجى كلية الدراسات الإسلامية لغات وترجمة وستنتهى يوم السادس من يونيو ويشارك فيها 47 إماما وبرنامج اللغة الألمانية ويشارك فيها 34 إماما ودورة أمناء مكتبات ستنتهى يوم 20 يونيو يشارك فيها 60 من أمناء المكتبات العاملين بالوزارة.

وأكد الدكتور ماجد عبد السلام، أن الوزارة تحرص على انتقاء كبار أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين للتواصل مع المتدربين وصقل قدراتهم الدعوية ومهاراتهم الإدارية ليؤدوا رسالتهم.