أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزارة البيئة تنظم أول مهرجان للدراجات بالمنوفية الجمعة

  • مصر
  • 13
Google+ Print
وزارة البيئة تنظم أول مهرجان للدراجات بالمنوفية الجمعة وزارة البيئة تنظم أول مهرجان للدراجات بالمنوفية الجمعة

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنوفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهرجان الدراجات الأول بمدينة شبين الكوم، الجمعة المقبل، من خلال مشروع «استدامة النقل في » وبمشاركة الاتحاد المصري للدرجات.

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب والنشء على ممارسة ركوب الدراجات لفوائدها الصحية، وللحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية تغيير ثقافة الانتقال اليومي من الاعتماد على وسائل النقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة إلى مواكبة الفكر العالمي، وتشجيع استخدام وسائل نقل غير آلية كـ«المشي وركوب الدراجات».

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مشروع «استدامة النقل في مصر» يقوم بتنفيذه جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة بتمويل من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP» و«مرفق البيئة العالمي GEF»، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، لتنفيذ مجموعة مشروعات رائدة تعمل على خفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر.

وأكد «فهمي» أن المشروعات الرائدة تشجع استخدام وسائل النقل الجماعي العام، للحد من المشاكل الناجمة عن تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة المحلية كتدهور نوعية الهواء واختناقات المرور، وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الرائدة بتكرار تنفيذها في مناطق أخرى داخل الجمهورية.

يذكر أن مشروع «استدامة النقل في مصر»، منذ بدايته في عام 2009، يهدف إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وعدم تلويثها، وتقليل استهلاك الوقود، ودعم ثقافة الشوارع الأمنة واستخدام وسائل نقل بديلة كترجمة لهذا الاهتمام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى