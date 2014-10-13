وزارة البيئة تنظم أول مهرجان للدراجات بالمنوفية الجمعة

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة المنوفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهرجان الدراجات الأول بمدينة شبين الكوم، الجمعة المقبل، من خلال مشروع «استدامة النقل في مصر» وبمشاركة الاتحاد المصري للدرجات.

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب والنشء على ممارسة رياضة ركوب الدراجات لفوائدها الصحية، وللحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية تغيير ثقافة الانتقال اليومي من الاعتماد على وسائل النقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة إلى مواكبة الفكر العالمي، وتشجيع استخدام وسائل نقل غير آلية كـ«المشي وركوب الدراجات».

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن مشروع «استدامة النقل في مصر» يقوم بتنفيذه جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة بتمويل من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP» و«مرفق البيئة العالمي GEF»، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، لتنفيذ مجموعة مشروعات رائدة تعمل على خفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر.

وأكد «فهمي» أن المشروعات الرائدة تشجع استخدام وسائل النقل الجماعي العام، للحد من المشاكل الناجمة عن تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة المحلية كتدهور نوعية الهواء واختناقات المرور، وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الرائدة بتكرار تنفيذها في مناطق أخرى داخل الجمهورية.

يذكر أن مشروع «استدامة النقل في مصر»، منذ بدايته في عام 2009، يهدف إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وعدم تلويثها، وتقليل استهلاك الوقود، ودعم ثقافة الشوارع الأمنة واستخدام وسائل نقل بديلة كترجمة لهذا الاهتمام.