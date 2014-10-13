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إصابة آمر تنظيم “أنصار الشريعة” بمدينة بنغازي خلال الاشتباكات بمنطقة بنينا

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إصابة آمر تنظيم “أنصار الشريعة” بمدينة بنغازي خلال الاشتباكات بمنطقة بنينا إصابة آمر تنظيم “أنصار الشريعة” بمدينة بنغازي خلال الاشتباكات بمنطقة بنينا

ارشيفية

أكد عضو “مجلس شورى ثوار بنغازي” حمزة فاروق إصابة المسئول العام لتنظيم “أنصار الشريعة” في بنغازي وعضو “مجلس شورى ثوار بنغازي” محمد الزهاوي في الاشتباكات التي تجرى بمنطقة بنينا في مدينة بنغازي.

وأضاف فاروق – في تصريح لبوابة (الوسط) اليوم الاثنين – أن “حالة الزهاوي الصحية جيدة”، موضحا أن الإصابة في إحدي قدميه وأجزاء أخرى من جسده.

من ناحية أخري، ذكر حمزة فاروق أن عدد الجرحى في صفوف “مجلس شوري ثوار بنغازي” بلغ 8 أشخاص خلال الاشتباكات بالمدينة، مؤكدا في الوقت ذاته سيطرة الثوار على منطقة بنينا السكنية، فيما لا تزال قوات “عملية الكرامة” تسيطر على القاعدة الجوية ومطار بنينا، بحسب تأكيده.

يذكر أن قتالا شرسا بين قوات اللواء خليفة حفتر بمساندة قوات الصاعقة والشرطة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

 

أ ش أ

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