رئيس مدينة إدفو: 25 سيارة إسعاف شاركت فى نقل المصابين والمتوفين فى حادث صحراوى أسوان

قال المهندس صبري محمود، رئيس مركز ومدينة إدفو، إن اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، يتابع جهود إحتواء تباعيات حادث التصادم ​الذي ​وقع بين ثلاث سيارات أجرة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة جنوب مدينة إدفو بحوالي 10 كم و الذي أسفر عن وفاة 27 مواطن وإصابة 18 أخرين.

وأكد صبرى أنه بناءاً علي تعليمات محافظ أسوان وصلت 25 سيارة إسعاف في وقت قياسي، حيث قامت بنقل المصابين​ إلي مستشفي ادفو المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية ونقل الجثامين إلي مشرحة أدفو العمومية ، مشيراً إلي أنه وصل إلي موقع الحادث أيضاً أطقم من الحماية المدنية التي قامت بسحب جثث المتوفين و المصابين من بين حطام السيارات الثلاث، بالاضافة إلي تواجد قيادات مديرية الأمن ، مع توفير لودارات وسيارات نقل لفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وكشف رئيس مركز ومدينة ادفو أن 2 من الميكروباصات كانت قادمة من أسوان ومتجهة إلي محافظة الفيوم تقل عمال وصيادين يعملون في بحيرة ناصر، حيث كانت تحمل لوحات تابعة للفيوم وهما 1857 ف . ب . د والأخري 41217 أجرة الفيوم ، بينما الميكروباص الثالث كان قادماً من محافظة الاقصر ويحمل لوحة معدنية برقم 12112 أجرة الاقصر ، لافتاً إلي أنه تم تحرير محضر بالواقعة حيث أن هناك متابعة مع اللواء أحمد العجمي، مساعد مدير الأمن بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث حيث ستقوم النيابة بالتحقيق فيه للكشف عن أسبابه وملابساته.

كما أشار صبري محمود إلى أن محافظ أسوان أعطي توجيهاته لمديرية التضامن الإجتماعي لصرف التعويضات المقررة سواء لأسر المتوفين أو المصابين طبقاً لقانون التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.