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اليوم..مؤتمر بـ"حريات المحامين" لإعلان تفاصيل حملة "يلا نبنى مصر"

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اليوم..مؤتمر بـ"حريات المحامين" لإعلان تفاصيل حملة "يلا نبنى مصر" اليوم..مؤتمر بـ"حريات المحامين" لإعلان تفاصيل حملة "يلا نبنى مصر"

تنظم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل حملة "يلا نبنى ..مشروع الجنيه لبناء مصر" لحل مشكلة البطالة والنظافة والأمية التى أطلقتها الحملة.

وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات، فى تصريحات له اليوم، إنه سيتم تفعيل الحملة من خلال مخاطبة رئيس الوزراء لتحديد الأركان العملية لتنفيذ أهداف الحملة، مضيفا أن الحملة عبارة عن مشروع شعبى يمتلكه ويموله الشعب بأسهم تبدأ بجنيه واحد بما لا يزيد على ألف سهم.

وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة شباب مصر لرعاية الحملة، مؤكدا أن أهداف الحملة تنموية من أجل مصر ولصالح الشعب بعيدا عن السياسة والسلطة والصراعات السياسية، من أجل المواطن البسيط وبناء مصر الثورة.

وأكد أن اللجنة ستخاطب جميع الأحزاب السياسية والإعلام والنقابات المهنية والجامعات واتحادات العمال والفلاحين وجميع الأحياء الشعبية للمشاركة فى الحملة، وستعقد مؤتمرا صحفيا لبداية نشاط الحملة، نافيا ارتباط الحملة بجماعة الإخوان المسلمين وحملة "معا نبنى مصر" التى أطلقتها الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة".

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مصر 365

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