طالبان تعلن عن مسئوليتها عن مقتل وإصابة 4 اشخاص فى تفجير انتحارى بكابول

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 اخرون فى تفجير انتحارى استهدف قافلة تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين عن نائب وزير الداخلية الأفغاني الجنرال ايوب سالانجى قوله إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف قافلة للناتو فى وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت قوات الناتو استهداف إحدى حافلاتها فى كابول، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا بين فراد قواتها.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم على طريق جلال أباد هو طريق رئيسي به قاعدة عسكرية أمريكية ومجمع سكني لموظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين الآخرين.

أ ش أ