35.4 ألف مساعدة بـ 17.8 ملياراً منذ تأسيس البرنامج

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه حتى الآن 35 ألفاً و419 مساعدة سكنية بقيمة 17 ملياراً و800 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المساكن التي تم تسليمها ضمن المشاريع 21 ألفاً و261 مسكناً وإجمالي المساكن قيد التنفيذ ألفان و847 مسكناً، فيما يبلغ إجمالي عدد المساكن في مرحلة استكمال الإجراءات 11 ألفا و311 مسكناً..

وأنجر البرنامج ألفا و70 مسكناً ضمن 7 مجمعات سكنية، بحسب جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان، التي أكدت أن عدد المستفيدين المتقدمين للمساكن الحكومية ضمن مجمع الاتحاد السكني بالشارقة بلغ 3 أضعاف عدد المساكن المنجزة في المجمع، وأن 97% من المواطنين لا يفضلون السكن ضمن شقق سكنية، وذلك لأن نمط الحياة الاجتماعية في الدولة ذو طابع معيشي مختلف وفقا لاستطلاع أجراه البرنامج.

تصنيف

وقالت إن البرنامج يعمل على إصدار قرارات المساعدات السكنية للمستحقين من القروض ممن تتعدى رواتبهم 10 آلاف درهم وللمتقاعدين ممن تتعدى رواتبهم 11 ألف درهم، كما يحصل المستحقون على المنح المالية ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف درهم، ويسعى البرنامج ضمن مبادرة الأجندة الوطنية إلى تقليص مدة الانتظار للحصول على المساعدة السكنية إلى سنتين من تاريخ تقديم الطلب..

حيث صنف البرنامج أنواع المساعدات السكنية إلى فئة يملك أرضاً وفئة استكمال مسكن ويتم التعامل مع طلبات هذه الفئات بشكل فوري وإصدار قرار المساعدة السكنية خلال فترة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب إلى جانب فئة لا يملك أرضا سكنية، والتي يتم فيها اختيار أحد أنواع المساعدات السكنية إما مسكن حكومي ضمن مجمع سكني أو شراء مسكن جاهز.

تعامل فوري

وأشارت إلى أنه بناء على استراتيجية البرنامج وضمن خطة الأجندة الوطنية، فإن البرنامج ماض قدماً نحو التعامل الفوري مع كافة طلبات المتعاملين ممن يملكون أراضي سكنية واستكمالاً للهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمتمثل بإنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية..

فالبرنامج ماض في بناء المجمعات السكنية متى توفرت الأراضي السكنية للبناء. وسيقوم البرنامج قريباً بتسليم مساكن مشاريع مجمعي الاتحاد وخليفة السكنيين، وسيبدأ البرنامج خلال 2015 بالبدء بتنفيذ مشاريع مجمعات سكنية جديدة بمنطقة القوز بدبي، والتي تضم 159 مسكناً ومجمع آخر بمنطقة بطين السمر بإمارة رأس الخيمة ويضم 500 مسكن، كما سيتم البدء بتنفيذ مجمع أم القيوين السكني الذي يضم 372 مسكناً نهاية العام الجاري.

قوائم أولية

ولفتت إلى أنه تم إنجاز مجمع الاتحاد السكني بالشارقة والذي يضم 406 مساكن بقيمة 301 مليون درهم، وسيتم تسليم مجمع خليفة السكني بالفجيرة والذي يضم 384 مسكناً بقيمة 350 مليون درهم في نوفمبر المقبل، وقامت لجنة تسليم المساكن بإعداد القائمة الأولية لأسماء المستفيدين من المساكن الحكومية ضمن المشاريع السكنية المنجزة استعداداً لتوزيعها قريباً، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التسليم النهائية للمشاريع.

وأوضحت أن البرنامج ضمن خطته الاستراتيجية 2014-2016، حقق مستهدفات إصدار المساعدات السكنية وزيادة دراسة طلبات المساعدات السكنية المقدمة للبرنامج وبدأ بتنفيذ خططه الخاصة بالمجمعات السكنية، والتي يتم تنفيذها وفق مواصفات عالمية.

مراعاة الاحتياجات

وذكرت أن عدد المستفيدين المتقدمين للمساكن الحكومية ضمن مجمع الاتحاد السكني بالشارقة بلغ 3 أضعاف عدد المساكن المنجزة في المجمع، ويعود السبب في ذلك إلى أن المساكن ضمن المجمعات السكنية تعد خياراً سهلاً للمواطنين، يراعي فيها البرنامج احتياجات الأسرة المواطنة وعدد الغرف ومساحاتها..

ويوفر على المواطنين تكاليف وأعباء البناء وعدم دخولهم ضمن مخاطر مالية والتكاليف الإضافية، إلى جانب أن البرنامج يقوم بتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق ومراعاته لاستيفاء مساكن المجمعات السكنية إلى معايير الاستدامة.

الرأسي بدل الأفقي

كما أن البرنامج يتبنى الاتجاه الرأسي للبناء بدلاً من الأفقي في المناطق التي تقل وتندر فيها الأراضي السكنية بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وسرعة توفير المسكن الملائم للأسرة..

ويحكم التوسع الرأسي عدة عوامل أهمها حاجة المنطقة والموقع الجغرافي، وقد قام البرنامج باستطلاع رأي المواطنين وما إن كانوا يفضلون السكن في شقق سكنية، فكانت نتيجة الاستطلاع أن 97% منهم لا يفضلون السكن ضمن شقق سكنية، وذلك لأن نمط الحياة الاجتماعية في الدولة ذو طابع معيشي مختلف.

وبينت أن البرنامج يراعي في المشاريع التي ينفذها أن تستوفي الوحدات السكنية متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية، عن طريق استخدام الطابوق المعزول حرارياً للحوائط الخارجية و..

استخدام العازل الحراري للأجزاء الخرسانية الخارجية والأرضيات، إلى جانب استخدام قطاعات ألمنيوم معزولة حرارياً وزجاج مزدوج للنوافذ الخارجية ونظام عزل حراري للأسطح بمواصفات خاصة وزوايا 10 سم من سماكة العازل الحراري. وتضم المساكن سخانات شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية وصمامات لتقليل صرف المياه.

خدمات ذكية

وأشارت الفندي إلى أن برنامج زايد للإسكان يوفر 30 خدمة ذكية مختلفة منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات و12 خدمة لفئة الاستشاريين و3 خدمات للمقاولين، بما يتوافق مع توجهات حكومة الإمارات في التحول الذكي، والانتقال الكلي والشامل إلى خدمات حكومية ذكية وعصرية تتماشى والثورة التقنية التي نعيشها اليوم، وتلبي الطموحات التي يسعى إليها البرنامج وتحقق السعادة للمتعاملين.

وبينت أن الخدمات تنقسم إلى 15 خدمة فورية يحصل عليها المتعاملون فور تقديمها، وتتضمن تحديث بيانات طلب المساعدة وتقديم طلب جديد واستقبال الوثائق والبيانات للموافقات المبدئية، إلى جانب خدمة طلب النماذج الإلكترونية والاستفسار عن طلب وإلغاء طلب مساعدة سكنية وخدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر، وخدمة تسليم رسائل الموافقات والتعريف بقائمة المقاولين والاستشاريين..

إضافة إلى خدمة التعريف باللوائح والقوانين والإجراءات وتواصل معنا، وخدمة استلام الاقتراحات والملاحظات عن طريق بوابة حكومتي وخدمة التعريف بنماذج الوحدات السكنية المقدمة وخدمة التوعية والإرشاد السكني وخدمة متابعة المشاريع للمستفيدين والمقاولين والاستشاريين. كما تضم الخدمات الذكية 15 خدمة أخرى تستغرق يوم عمل واحدا أغلبها تختص بعمل الاستشاريين..

وتضم هذه الفئة خدمات استلام طلبات التظلمات، طلب زيارة طارئة، تفعيل طلب مساعدة سكنية، والتي تضم حق تفعيل قرار منتفع والقرارات المنتهية والقرارات المحددة بسنة واحدة، وزيارة ميدانية للمشروع وخدمة تسجيل المقاولين والاستشاريين.

وذكرت أن برنامج الشيخ زايد للإسكان بدأ مع الربع الثاني من العام الجاري، مرحلة تجريبية لنظام الدفعات الإلكترونية مع مجموعة من الاستشاريين والمقاولين المسجلين لديه، ويهدف البرنامج لأن تصبح نسبة مستخدمي تحويل الدفعات الإلكترونية للمقاولين والاستشاريين المسجلين 50% نهاية 2014.

اختر مسكنك

ولفتت إلى أن البرنامج أطلق في وقت سابق خدمة «اختر مسكنك»، والتي تخوّل المواطنين الحاصلين على قرار مساعدة سكنية من اختيار موقع المسكن ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، وتتلخص الخدمة في حصول المواطنين الحاصلين على قرار مساعدة سكنية..

والذين لم يسبق لهم التعاقد وغير حاصلين على أرض سكنية إلى فرصة لاختيار مساكنهم ضمن المجمعات السكنية عبر خدمة إلكترونية ذكية تمكنهم من الولوج إلى موقع المسكن والاطلاع على موقعه في المجمع السكني وحجز المسكن والنموذج المُختار. وتقوم اللجنة المختصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية إلى مراجعة الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتوصية بناء على المعايير وآليات الاستحقاق.

خدمة وفر

انطلاقاً من رؤية البرنامج في تحقيق «إسكان وطني رائد ومستدام» وتوفير أفضل الخدمات المضافة، يقدم البرنامج خدمة «وفر» التي تخول المستفيدين من المساعدات السكنية الحصول على خصومات تصل إلى 50% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، ويمكن للمستفيدين تعبئة نموذج الحصول على تخفيض لأسعار مواد البناء..

واعتماده من البرنامج وتقديمه للشركة للحصول على نسبة الخصومات. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج من خلال الخدمة 131 شركة تقدم أسعار مخفضة للمستفيدين وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء. ويقوم البرنامج بتقييم دوري، واستطلاع رأي للمتعاملين للتأكد من أن الشركات ملتزمة بتقديم خصومات على منتجاتها.

تصنيف المقاولين والاستشاريين وتقييم أدائهم

قالت جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان إن البرنامج يعمل مع شركائه من الاستشاريين والمقاولين ضمن منظومة يتم من خلالها مكافأة الشركات الملتزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للشركات التي لا تلتزم بأنظمة وقوانين البرنامج ومن خلال برنامج تصنيف المقاولين والاستشاريين، حيث يتم تصنيف المقاولين في البرنامج إلى فئات مناسبة..

وذلك بناء على حجم العمالة المتوفرة لدى كل مقاول ومقدرته الفنيـة والمالية والإدارية، مما يؤهله لتنفيذ عدد محدد من المشاريع. ويتم تقييم المقاول من خلال متابعة أدائه في المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها، والتي تضمن بقاء مستوى التنفيذ بمستويات عالية، كما يعمل النظام على تشجيع المقاولين الملتزمين..

وذلك وفقـاً للعناصر والمعايير التي وضعها البرنامج، ويتم تصنيف الاستشاريين في البرنامج الى فئات مناسبة، وذلك بناء على عدد المهندسين المسجلين لدى مكتب الاستشاري ومقدرته الفنيـة والمالية والإدارية، مما يؤهله لتنفيذ عدد محدد من المشاريع.

مخالفات

وأما بخصوص شطب البرنامج لشركات مقاولة أو شركات استشارية، فإنه لم يتم شطب أي شركة منذ عام 2013، وتبدأ المخالفات بتقديم بيانات بدفعات غير صحيحة وعدم مطابقة العقود أو تعاون الاستشاري والمقاول من خلال توقيع عقود داخلية وخارجية، إلى جانب التحايل من خلال تنصيب بيانات غير صحيحة في مواقع المشاريع. فإذا تم تقديم بيانات بدفعات غير صحيحة ..

وكانت نسب الزيادة في الدفعة من 5% أول أقل يتم لفت نظر المقاولين والاستشاريين، وإن كانت نسب الزيادة بين 5% إلى 10% يتم إنذارهم وإذا تجاوزت الـ 10% يتم غرامة المقاولين والاستشاريين وإيقافهم لمدة 6 أشهر، وإن لم يتم التزامهم خلال فترة العقوبة يتم إنذار المقاول أو الاستشاري وشطبه من قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى البرنامج.