استئناف محاكمة 188 متهما بـ«مذبحة كرداسة» اليوم

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأثنين، محاكمة 188 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أجلت القضية إداريا إلى جلسة اليوم، بسبب تعذر حضور أحد أعضاء الهيئة إلى مقر المحكمة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.