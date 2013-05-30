يوسف الحسينى: عصر مرسى ملىء بالديون وإهدار الكرامة

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إن عصر مرسى ملىء بالديون وإهدار كرامة الدولة والمواطن والعاملين بالحقل السياسى والوطنى، وإهدار قيمة العمل السياسى وتحليه بالصفات اللازمة، وكم التعتيم والإظلام والظلم، وكذلك التدليس والكذب.

وأضاف خلال برنامجه "السادة المحترمون" على فضائية "أون تى فى لايف"، أن الرئيس مرسى صار رئيسًا على الورق لا فى الواقع، حيث يمثل مصر فى العالم ويضحك العالم عليه وعلينا، حيث ولاه الإخوان رئيسًا وظلم الشعب فى عهده، وفى المستقبل عطش وجوع.

وأشار إلى أن الإعلام لن يسكت على الظلم وكشف المظالم وفساد السلطة، لافتا إلى أنه لن يخضع أحد من الإعلام لكهنة المقطم، ولكن يخضع فقط أمام آلام وآمال المصريين ويكون صوت الضعفاء أمام أى سلطة غاشمة تتاجر بالدين.